Alcalde de Uruapan suspende obras de teleférico; exige capturar a los asesinos de un policía

MORELIA, Mich. (apro) .- El presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, anunció la suspensión de los trabajos de construcción del teleférico en el municipio, como medida de presión para exigir la captura de los responsables del asesinato del policía municipal Vidal Brígido Guzmán, ocurrido el pasado domingo durante un ataque armado contra elementos de seguridad pública en el Boulevard Industrial.

Con una inversión de más de tres mil millones de pesos, el teleférico de Uruapan es una de las principales obras impulsadas por la actual administración estatal, que encabeza el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

En un mensaje dirigido a la población a través de sus redes sociales, Manzo señaló que Uruapan vive una crisis de violencia que se arrastra desde hace 25 años y acusó a las autoridades estatales y federales de no garantizar justicia ni seguridad.

“El teleférico podrá reiniciar actividades de construcción solamente una vez que sean detenidos estos delincuentes y se establezca un plan emergente para blindar y mejorar con los tres órdenes de gobierno la seguridad de nuestro municipio”, afirmó.

El edil sostuvo que la policía municipal cumple con su deber al detener a delincuentes, pero que éstos recuperan la libertad rápidamente debido a la corrupción en la Fiscalía y el Poder Judicial.

Reiteró que la prioridad de su gobierno es que los responsables del crimen sean detenidos “ya sea vivos o muertos”, antes de retomar la obra turística.

Por su parte, el gobernador Ramírez Bedolla advirtió que frenar el proyecto representa un perjuicio para los ciudadanos, pues se perderían empleos y se afectarían las inversiones en curso.

“Imaginen la pérdida de empleos; es sacrificar al pueblo de Uruapan”, declaró el mandatario estatal, quien resaltó que actualmente se invierten más de 3 mil 300 millones de pesos en infraestructura en ese municipio, generando alrededor de 500 empleos directos.

Entre las obras en marcha mencionó la ampliación de la avenida Revolución, el paso elevado de La Hielera, un nuevo edificio para el DIF municipal y 22 proyectos complementarios al teleférico.

El ataque armado contra los policías municipales ocurrió cuando los agentes realizaban un filtro de revisión vehicular sobre el Boulevard Industrial. Sujetos armados, a bordo de dos motocicletas, abrieron fuego contra los uniformados; en la agresión murió el agente Brígido Guzmán, mientras que sus compañeros repelieron el ataque.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó que en el operativo de búsqueda participan la Guardia Civil, el Ejército, la Guardia Nacional y autoridades municipales, con despliegues en Uruapan y municipios colindantes.

Detalló que a través de las cámaras de videovigilancia del C5 se identificó al menos a cuatro presuntos responsables.

“En toda la demarcación hay presencia policial, se mantienen filtros de inspección itinerantes en puntos estratégicos y labores de inteligencia”, aseguró el funcionario.