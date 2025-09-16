Asesinan a tres mujeres en Tabasco, entre ellas una adolescente de 16 años

Inmueble donde asesinaron a tres mujeres, entre ellas una adolescente, en el fraccionamiento Valle Real, Nacajuca, Tabasco. Foto: Redes sociales

VILLAHERMOSA, Tab. (apro) .- Esta noche fueron asesinadas tres mujeres, entre ellas una adolescente de 16 años, en el fraccionamiento Pomoca, en el municipio conurbado de Nacajuca.

El ataque armado se suscitó dentro de un departamento en la Cerrada Tres del fraccionamiento Valle Real, en Pomoca.

Los agresores de las mujeres llegaron en motocicletas y abrieron fuego contra ellas dentro de su domicilio.

La menor de edad era hija de una de las víctimas.

Vecinos reportaron a las autoridades el ataque, el cual causó miedo entre los vecinos.

Tras la ejecución, se movilizaron agentes de la Fiscalía General de Tabasco y de la Guardia Nacional.

Los efectivos policiacos mantenían resguardada la zona, en tanto los peritos hacían el levantamiento de los cuerpos.