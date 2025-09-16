Cancún: reportan fuga de gas en pipa de empresa ligada a explosión en Iztapalapa (Video)

CANCÚN, QRoo. (apro).- Una fuga de gas de una pipa propiedad de Tomza Gas, fundada por los mismos dueños de la unidad siniestrada en Iztapalapa, ocurrió la tarde del martes en Cancún, donde se generó una fuerte alarma entre la población a una semana de la explosión ocurrida en la capital del país.

Fue alrededor de las 16:00 horas que se reportó la fuga de gas de la pipa cuando circulaba sobre las avenidas Tules y Kabah, cerca de la periferia norte de la localidad turística.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran el momento en el gas comienza a salir a presión de la unidad, mientras metros atrás algunas personas grababan el incidente.

El hecho no pasó a más gracias a la rápida intervención que permitió el cierre de las válvulas de paso. Autoridades informaron que el desperfecto ocurrió debido a una fricción que hubo en la parte inferior de la unidad.

Protección Civil del municipio de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, clausuró y puso bajo resguardo a la pipa propiedad de Tomza Gas, gasera fundada por miembros de la familia Zaragoza, quienes también constituyeron Transportadora Silza, propietaria de la pipa que provocó la explosión en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que ha dejado hasta ahora un saldo de 17 personas fallecidas.

En Cancún, versiones indicaron que el chofer de la unidad se dio a la fuga, aunque esta información no ha sido corroborada por las autoridades de este municipio.

Las autoridades locales destacaron que no hubo lesionados ni pérdidas humanas qué lamentar, aunque la situación causó alarma porque la fuga se registró en una zona altamente concurrida, a un lado de un centro comercial con bases de transporte público que llevan a la zona hotelera de esta ciudad.

En esta entidad, Tomza Gas es de las mayores gaseras con diversas estaciones construidas en medio de las zonas urbanas de Cancún y Playa del Carmen, algo que se ha criticado fuertemente.