Detienen a “El Pantera” por estar vinculado con la desaparición de dos agentes de la GN en Tijuana. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA (apro).- Dos agentes de la Guardia Nacional cumplieron 15 días de desaparecidos en el municipio de Tijuana, luego de haber sido vistos por última vez en el interior de un bar donde sostuvieron una discusión con un presunto generador de violencia apodado “El Pantera” y otros individuos.

La fiscalía general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, informó este lunes en rueda de prensa que tienen detenido a un sospechoso, pero no refirió que hayan encontrado los cuerpos.

Conforme a la ficha de búsqueda, se trata de José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años de edad, y Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años de edad, quienes se mantienen en calidad de desaparecidos desde el pasado 30 de agosto.

Según los datos, acudieron al bar “Los dos amigos”, en la colonia Nueva Tijuana, en donde estaban con otros civiles.

Ambos miden 1.73 metros de altura y estaban adscritos a la base ubicada en Otay, en dicha ciudad fronteriza; José Luis llevaba pantalón de mezclilla y camiseta beige clara, mientras que Omar Eliseo vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta negra, esta última con franjas blancas en los hombros.

La fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, informó este lunes 15 de septiembre en rueda de prensa que comenzaron a indagar el paradero de los elementos al no presentarse a sus labores tras pasar su día franco.

Para esto abrieron una carpeta de investigación por desaparición forzada cometida por particulares, además de que han recabado evidencias al interior del bar, recopilando testimonios, seguimiento a las cámaras de C5, e indagando un lugar al que podrían haberlos llevado y donde han hecho varios operativos con las fuerzas armadas.

“Seguimos todavía en la búsqueda… estableciendo además que, en dicho bar, llevaron a cabo una discusión con el de nombre Felipe ‘N’, alias El Pantera, persona que está considerada como un generador de violencia de la cual ya tenía búsqueda por diversas autoridades”, detalló Andrade Ramírez.

Agregó que El Pantera pudo haber participado en otros hechos delictivos de alto impacto, además de estar relacionado a casos de armas y droga.

“Lamentablemente estos agentes tienen una convivencia con él, y otros acompañantes. Hay evidencias de que sostuvieron una discusión con ellos. Finalmente, al parecer, fingieron haber limado asperezas, invitándolos a acudir, a seguir el convivio, en otro lugar. Al parecer un domicilio particular, a lo que ellos acceden”, detalló.

La fiscal general refirió que cuentan con evidencia de que los guardias abordaron un vehículo por su cuenta, junto con El Pantera y sus acompañantes.

Tras toda la evidencia recabada, testimonios e inspecciones, prosiguió, lograron establecer la participación de Felipe ‘N’ en la desaparición de dichos elementos.