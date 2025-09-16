Drones chocan durante espectáculo de Grito de Independencia en Piedras Negras (Videos)

Drones chocan durante espectáculo de Grito de Independencia en Piedras Negras. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lo que se prometía como un cierre espectacular para las celebraciones del Grito de Independencia en Piedras Negras, Coahuila, terminó en decepción y caos técnico.

Un show de drones, diseñado para iluminar el cielo con figuras patrias, fue cancelado abruptamente la noche del 15 de septiembre tras una colisión en pleno vuelo entre varias unidades, dejando a miles de asistentes frustrados y al alcalde visiblemente molesto.

El evento formaba parte de un programa festivo que incluyó mariachi, pirotecnia y presentaciones musicales de grupos como Los Rojos, atrayendo a más de 30 mil personas a la Macroplaza, según reportes del Ayuntamiento local.

La ceremonia del Grito fue encabezada por el alcalde Carlos Jacobo Rodríguez González, quien, tras el incidente, se retiró del escenario entre abucheos de la multitud, que gritó frases como "¡Nos volviste a fallar!" y "¡Por contratar lo barato, te salió caro!", según testigos citados en videos virales difundidos en redes sociales.

El espectáculo de drones, anunciado como uno de los momentos culminantes de las Fiestas Patrias, involucraba decenas de aparatos programados para formar imágenes alusivas a la Independencia de México. Sin embargo, apenas iniciando el vuelo, dos o más drones chocaron entre sí, lo que provocó una desprogramación total del sistema y la caída de las unidades al suelo.

No se reportaron heridos ni daños materiales significativos, pero el fallo generó risas nerviosas y críticas inmediatas en el público, que esperaba un despliegue moderno y ecológico en lugar de fuegos artificiales tradicionales. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Piedras Negras no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas del incidente ni sobre posibles responsabilidades del proveedor.

Fuentes locales sugieren que el contratista podría haber utilizado equipo de baja calidad, aunque esto no ha sido confirmado.

El evento se suma a una tendencia de celebraciones patrias en Coahuila que incluyeron shows de drones en otros municipios, como Saltillo, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas dio el Grito en la Plaza de Armas acompañado de un concierto de Grupo Pesado y fuegos artificiales, sin reportes de fallos similares.

Este incidente no opacó por completo las Fiestas Patrias en Coahuila, donde otras ciudades como Torreón disfrutaron de conciertos gratuitos de Grupo Intocable y actividades culturales sin contratiempos.