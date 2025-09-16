Ola de violencia en Veracruz: cuatro mujeres asesinadas, enfrentamiento a balazos y dos explosiones

Autoridades acuden al mercado Mercado Emiliano Zapata de Orizaba, Veracruz, donde explotaron dos bombas molotov, lo que dejó un saldo de tres personas heridas. Foto: Redes sociales

XALAPA, Ver., (apro) .- Veracruz vivió una ola de violencia las ultimas 48 horas, con el asesinato de cuatro mujeres y ataques en la zona centro del estado.

Durante este martes, dos mujeres fueron localizadas sin vida en los límites de la colonia Veracruz y el fraccionamiento Geo Villas en el municipio de Coatzintla. El área fue acordonada por policías de los tres niveles de gobierno y personal de Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento para practicar los estudios que sirvan para su identificación.

Mientras que dos mujeres más fueron asesinadas a balazos en su domicilio ubicado en una comunidad de Papantla al norte de Veracruz.

Este martes, también se reportó un enfrentamiento a balazos, luego de que un grupo de habitantes de Tetelcingo retuvo a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y se apoderó de una patrulla oficial, en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en La Trinidad Chica en Córdoba, al centro de Veracruz.

Los pobladores trasladaron por la fuerza a los agentes hacia su comunidad, lo que derivó en la activación del Código Rojo y un operativo de búsqueda. La patrulla fue localizada en la zona de La Garita, municipio de Chocamán, donde se registró un enfrentamiento armado sin reporte de heridos.

Autoridades confirmaron que uno de los policías fue liberado y otro permanece retenido, lo que mantiene activa la movilización de fuerzas estatales, federales y municipales. Estos hechos están relacionados con la detención de tres personas en Tetelcingo.

En otros hechos, la mañana de este martes se registraron dos explosiones provocadas por artefactos tipo bomba molotov en el Mercado Emiliano Zapata de Orizaba, con saldo de tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad.

El primer hecho ocurrió cuando un hombre arrojó un explosivo casero contra una camioneta, alcanzando a una mujer y a su hijo en carriola; minutos después se reportó un segundo estallido en una cremería del mercado, donde otra mujer resultó herida.

Refuerzo de seguridad en el norte

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que personal de inteligencia nacional llegó a Coxquihui, al norte de Veracruz, para investigar los hechos violentos recientes, entre ellos el asesinato del excandidato de Morena, Ramón Valencia, y el uso de drones con explosivos.

Añadió que en la región se mantiene un despliegue especial de seguridad con presencia de la Guardia Nacional.

En Veracruz cinco municipios no realizaron la ceremonia del Grito de Independencia, mientras que en Poza Rica sí se efectuó con saldo blanco pese a una manifestación. Los municipios que cancelaron sus actos fueron Coxquihui, Cerro Azul, Zozocolco, Coahuitlán e Ixhuatlán del Sureste, de acuerdo con el reporte oficial.