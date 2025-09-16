Pipa de gas queda colgada tras colapso de carretera en Mulegé, Baja California Sur

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-– Una pipa de gas LP quedó en una situación crítica al quedar suspendida entre los bordes de un tramo colapsado de la Carretera Transpeninsular, en el kilómetro 78, en el municipio de Mulegé. El incidente, reportado por autoridades locales, fue consecuencia de un deslave provocado por las intensas lluvias asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Mario, que han azotado la región en los últimos días.

El colapso de la vía dejó a la pipa, cargada con material altamente inflamable, en una posición de alto riesgo, generando preocupación entre los habitantes y las autoridades por la posibilidad de un accidente mayor.

Las autoridades han restringido el paso en el tramo afectado de la Carretera Transpeninsular y trabajan en la estabilización de la zona para evitar mayores percances.

La tormenta tropical Mario ha causado estragos en Baja California Sur, con múltiples deslaves e inundaciones en zonas como Mulegé y San Ignacio. Protección Civil estatal ha activado albergues temporales y brigadas de asistencia para atender a la población afectada, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las lluvias continuarán en la península, lo que podría agravar las condiciones de las carreteras y aumentar el riesgo de nuevos incidentes.