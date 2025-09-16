Policías golpean a activistas en protesta por maltrato animal en pleno Grito de Independencia (VIDEO)

Detenciones y denuncias de abuso policial marcan protesta contra maltrato animal en Santa Catarina, Nuevo León.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El 15 de septiembre de 2025, decenas de activistas y ciudadanos marcharon en Santa Catarina, Nuevo León, para protestar por presunto maltrato animal en el Centro de Bienestar Animal del municipio, mientras se desarrollaban los preparativos para el Grito de Independencia.

La protesta comenzó alrededor de las 18:00 horas y partió desde avenidas como Manuel Ordóñez y Paseo Santa Catarina, con dirección a la Torre Administrativa municipal, donde se realizaba la verbena popular.

TE PUEDE INTERESAR: Rabia humana en México 2025: Síntomas, formas de contagio y casos recientes

Lo que motivó la manifestación

Los manifestantes denunciaron que al menos 70 perros ingresaron sanos al Centro de Bienestar Animal, pero permanecieron sin alimento ni agua durante semanas, lo que habría provocado su muerte.

El activista Alexs Ventura afirmó que existieron órdenes para no comprar alimento para los animales resguardados en el lugar. El alcalde Jesús Nava rechazó esas acusaciones y aseguró que “los 70 perritos están vivos”, al tiempo que calificó como falsas las imágenes y testimonios que han circulado en redes sociales.

Fuerte represión en marcha por el caso de maltrato animal en Santa Catarina



Lo que empezó como una manifestación pacífica.



Por los animales muertos y en pésimo estado bajo responsabilidad del municipio terminó en represión.



Policías municipales lanzaron gas contra los… pic.twitter.com/huu5yNUmwZ — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) September 16, 2025

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Desarrollo de la protesta y enfrentamientos por maltrato animal

Durante la marcha, elementos de la Policía de Reacción instalaron vallas metálicas para impedir el paso de los manifestantes hacia la zona donde se realizaba la ceremonia oficial.

Testigos relataron empujones, jaloneos, uso de gas lacrimógeno y forcejeos entre manifestantes y policías. Cuatro personas fueron detenidas y se reportaron lesionados, entre ellos la diputada local Marisol González, quien participaba en la protesta.

Muestras de apoyo a los manifestantes

Tras los enfrentamientos, los grupos musicales El Plan y La Morocha cancelaron sus presentaciones programadas en solidaridad con los manifestantes. A pesar de los hechos, el alcalde Jesús Nava realizó el Grito de Independencia en punto de las 22:00 horas en la plaza principal del municipio.

Hasta el momento no se ha confirmado una cifra oficial de heridos ni la identidad de todos los detenidos.

Información en disputa

Existen versiones encontradas sobre el estado de los animales del Centro de Bienestar Animal. Mientras activistas sostienen que decenas de perros murieron por falta de alimento y agua, la autoridad municipal afirma que los animales están vivos.

Tampoco se ha dado a conocer un informe oficial sobre el operativo policial, ni los protocolos aplicados durante el enfrentamiento con los manifestantes.