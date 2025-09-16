Puerta de metal le cae a un niño de 6 años en sucursal de Banco Azteca en Tepoztlán

Familiares y vecinos del menor protestaron frente a la sucursal de Banco Azteca. Foto: Facebook

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un niño de seis años sufrió lesiones graves tras la caída de la cortina metálica de una sucursal de Banco Azteca en Tepoztlán, luego de la conclusión del desfile conmemorativo del 215 aniversario de la Independencia de México. El accidente provocó protestas por parte de familiares y vecinos que exigían que el establecimiento asumiera su responsabilidad.

Para brindar los primeros auxilios acudió personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) del municipio.

El menor fue trasladado de inmediato al Hospital General “José G. Parres” en Cuernavaca, donde recibe bajo atención médica por un golpe en la cabeza, que le generó una lesión craneoencefálica y lesiones en el tórax.

Testigos relataron que el niño se encontraba al interior de Banco Azteca cuando la cortina cayó de manera repentina.

En medio de la emergencia surgió información sobre la presunta negativa del establecimiento a asumir su responsabilidad, lo que provocó que familiares y vecinos realizaran protestas bloqueando la circulación en la avenida principal, donde se encuentra el banco.

En redes sociales, principalmente WhatsApp, se difundieron rápidamente los hechos y más personas se sumaron a la protesta.

??Menor de edad sufre fractura de cara y cráneo al caerle una puerta de una sucursal de @BancoAzteca en Tepoztlán, Morelos.



Familiares y pobladores exigen al banco hacerse responsable.



?? @ZonaCNoticias pic.twitter.com/ipmQuzRRaB — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) September 16, 2025

El presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, acudió al lugar para atender la situación. En entrevista con Proceso explicó:

“Es una puerta de metal, de una cortina de las que se utilizan normalmente para cerrar. El niño estaba al interior del banco. Todavía no está muy claro cómo ocurrió exactamente… al menos yo no tengo claridad completa, pero la cortina cayó encima del niño y le produjo lesiones severas”.

Detalló que desde que se reportó el incidente se activaron los protocolos para clausurar el establecimiento de manera preventiva:

“Se procedió a la clausura del banco por parte de Permisos y Licencias y de Protección Civil alrededor de las 3 de la tarde”.

Sobre las causas del accidente, el alcalde señaló:

“Desde nuestro punto de vista, sin ser peritos, esa puerta no debió haber estado ahí. Debía estar ubicada en un lugar seguro para evitar un accidente”.

En cuanto a la postura del banco, Quiroz explicó:

“Cuando íbamos a ejecutar la clausura llegaron representantes del establecimiento. Al principio no estaban accesibles para firmar un convenio, pero después llegó una representante legal con disposición de asumir los gastos médicos del niño. No se ha firmado aún.”

El alcalde aseguró que la situación está bajo control y que las negociaciones se realizarían con la participación de la familia, su abogada, autoridades estatales y federales, y con el acompañamiento de la comunidad:

“Seguimos pendientes. El menor está delicado”, dijo.

Tras la intervención del ayuntamiento y la clausura del establecimiento, una comisión conformada por familiares y vecinos solidarios participa en una mesa de trabajo con representantes de Banco Azteca, así como con autoridades estatales y federales, que se lleva a cabo en la Casa del Pueblo, con el objetivo de garantizar la atención médica del menor y definir las responsabilidades del banco.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya inició una carpeta sobre el caso y se encuentra en curso la investigación para deslindar responsabilidades y garantizar que se cumplan las medidas de seguridad en el establecimiento.

Este medio buscó una postura de Banco Azteca a través de la gerencia de relaciones públicas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.