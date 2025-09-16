Revocan triunfo de Movimiento Ciudadano en Poza Rica y se lo dan a Morena

El TEV ordenó entregar la constancia de mayoría a la candidata morenista en un plazo de 24 horas. Foto: @claudia_diazt

XALAPA, Ver. (apro).- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó el triunfo de Movimiento Ciudadano en la elección municipal de Poza Rica, celebrada el 1 de junio, tras el recuento de votos realizado el 10 de septiembre.

Con base en la resolución, se otorgará la constancia de mayoría a Janet Adanely Rodríguez Rodríguez, candidata de Morena.

Durante la sesión de este 16 de septiembre, la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz explicó los motivos de la sentencia sobre el recurso TEV-JDC-239/2025 y el recurso de inconformidad 115/2025, promovidos por Rodríguez Rodríguez y Morena.

De acuerdo con el recuento del 10 de septiembre, Rodríguez Rodríguez obtuvo 14 mil 823 votos, mientras que Mario Olvera Andrade, de MC, recibió 14 mil 304 sufragios, con una diferencia de 519 votos, equivalente al 0.91 por ciento.

Con esta resolución, el TEV ordenó al Organismo Público Local de Veracruz entregar la constancia de mayoría a la candidata morenista en un plazo de 24 horas.

Impugnación de MC

Tras conocerse la sentencia, Mario Olvera Andrade anunció que impugnará la decisión ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En una transmisión desde el río Cazones, el candidato de MC señaló que pedirá a los magistrados que se respete el voto de los ciudadanos de Poza Rica. No descartó acudir a la Sala Superior del TEPJF si la Sala Regional confirma la resolución del TEV, e incluso planteó la posibilidad de convocar a nuevas elecciones.

Ceremonia del Grito en Poza Rica

En medio de este conflicto político, la noche del 15 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia del Grito de Independencia en Poza Rica.

Previo al acto, simpatizantes de Movimiento Ciudadano se manifestaron en la explanada municipal con lonas y consignas, reclamando el reconocimiento del triunfo de Mario Olvera Andrade.

El alcalde Fernando Remes Garza, ediles y autoridades militares encabezaron el acto en la terraza del palacio municipal, mientras los inconformes lanzaban reclamos. El evento se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad, con presencia de antimotines y filtros de revisión para el acceso a la explanada.