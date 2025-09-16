Tormenta tropical “Mario” deja carreteras afectadas e inundaciones en Baja California Sur

Afectaciones por tormenta tropical "Mario" en la carretera Transpeninsular, en el kilómetro 82 de la carretera Santa Rosalía-Vizcaíno, en el acceso norte de la comunidad de San Ignacio, Baja California Sur. Foto: Facebook: Ayuntamiento de Mulegé

BAJA CALIFORNIA SUR .- Carreteras rotas e inundaciones en diferentes puntos, forman parte de las afectaciones derivadas de la tormenta tropical “Mario”, en el Estado de Baja California Sur.

La presidenta municipal de Mulegé, Edith Aguilar, publicó el lunes 15 de septiembre, en sus cuentas oficiales de redes sociales, el impacto de las lluvias en al menos dos localidades.

“No hay paso en carreteras. ¡Por favor un atento llamado para extremar precauciones! Ya activado el Consejo de Protección Civil. Ya estamos en comunicación con las comunidades, Marina y Ejército en apoyo”, aseguró en un mensaje, al tiempo de mostrar un tráiler varado en una carretera rota.

También indicó el estado en lugares como San Ignacio, donde incluso se aprecia un hombre encima del techo de su automóvil, debido a las fuertes corrientes.

“Extrememos precauciones: en estos momentos los remanentes de 'Mario' están causando fuertes lluvias en diferentes zonas de nuestro municipio. San Ignacio están corriendo fuertes los arroyos y está causando diversas inundaciones”, apuntó la presidenta municipal.

Posteriormente, en una transmisión en vivo, realizada a las 17:21 horas del lunes, la alcaldesa destacó la intensidad de las lluvias.

“Que dañó la carretera en dos pedazos y más aun que está una pipa atravesada en uno de esos arroyos donde rompió la carretera. Esta pipa es de gas. No se corre riesgo, hasta este momento”, dijo, además de mencionar que se mantiene en comunicación con el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío.

Edith Aguilar subrayó las inundaciones derivadas por las lluvias, pues al parecer no había pasado esto en la región.

“Decirles que hubo colonias, y familias, que se inundaron derivado de la intensidad del agua, que jamás en la historia que tiene San Ignacio había corrido con esa intensidad y, mucho menos, en llegar a esas colonias como sucedió el día de hoy”, dijo, al tiempo de agregar que es la zona donde se rompió la carretera y donde creció el arroyo proveniente de la sierra.

Agregó que, derivado de lo anterior, visitarán mañana martes la zona, además de que tomarán medidas de seguridad para las familias. No refirió víctimas por estos eventos.

Por su parte, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó a las 09:27 horas del lunes, en su perfil público de Facebook, que la tormenta tropical “Mario” se encontraba a 470 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas.

“Sus nubes seguirán provocando lluvias, de ligeras a intensas, en distintas zonas de Baja California Sur, además de vientos y oleajes en la costa del Pacífico”, detalló, además de invitar a mantenerse informados por los canales oficiales.