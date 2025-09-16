Violencia marca el Grito de Independencia en Valle de Santiago, Guanajuato

Un vehículo incendiado en Valle de Santiago, Guanajuato, la noche del Grito de Independencia. Foto: Especial

GUANAJUATO, Gto., (apro) .- Un tiroteo, una persona asesinada y seis vehículos incendiados marcaron la noche del Grito en Valle de Santiago.

Los incidentes, aparentemente sin relación entre sí, ocurrieron durante la madrugada del martes.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado confirmó el incendio de las unidades, pero subrayó que esto “no está asociado con enfrentamientos o detenciones en el estado o entidades vecinas”.

“Los vehículos, siniestrados aparentemente con la intención de causar alarma, fueron retirados de inmediato”, señaló la dependencia estatal en un comunicado, donde no mencionó ni el tiroteo ni a la persona asesinada.

En el boletín se aseguró que los festejos patrios en los 46 municipios se desarrollaron sin incidentes, con un despliegue de 2 mil100 policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, junto con Guardia Nacional, Sedena y policías municipales.

Sin embargo, medios locales reportaron al menos una persona asesinada y un enfrentamiento a balazos en la colonia Morelos en Valle de Santiago.

Vecinos de la referida colonia llamaron al 911 para reportar numerosos disparos en la zona.

Según el diario Correo, al llegar los preventivos ya no encontraron más que las fachadas de dos casas marcadas por los disparos y varios casquillos tirados, esto en la calle Solidaridad.

Fue un poco después de este tiroteo cuando se reportó que varios vehículos fueron incendiados en una de las salidas de Valle de Santiago hacia comunidades del municipio.

Y tras esto, las corporaciones fueron notificadas de que frente al panteón Campo Florido se encontró el cuerpo de un hombre con huellas de violencia y heridas producidas por varios disparos.

El cadáver fue dejado entre unos contenedores de basura ubicados enfrente del panteón.