“¡Viva José Ortiz de Domínguez!”, grita el alcalde de Jiutepec, Morelos (Video)

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En Morelos, durante el Grito de Independencia, el alcalde de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, cometió errores al mencionar a los personajes históricos, ya que fue incapaz de nombrar correctamente a Josefa Ortiz de Domínguez, “La Corregidora”, la única mujer reconocida históricamente en este contexto, y en su lugar citó a un cantante de música regional, lo que le ha valido fuertes críticas y burlas en redes sociales.

Al momento de los vítores, Rodríguez Casillas exclamó: “¡Viva María José!” en lugar de “¡Viva José María Morelos y Pavón!” y, posteriormente, dijo: “¡Viva José Ortiz de Domínguez!”, alterando el nombre de la heroína de la Independencia.

El hecho fue notado entre los asistentes a la explanada municipal y, más tarde, se viralizó en redes sociales, donde circularon videos y fotografías que generaron diversas reacciones. Entre los comentarios destacan:

Carlos Arce: “Ser presidente y no saber lo más básico de la historia del país; así estamos en todo México, por gente como usted que anda alabándolos y aplaudiéndoles”.

Erendirita Hernández: “¿Quién lo escogió? ¿Por qué necesitó una coalición? Por su partido hubieran seguramente perdido; al menos agradezcan al PAN, sin ellos ese señor no sería nada”.

Jessie Vivero: “Eso no es cualquier error; si todos tuvieran errores, habría muchos accidentes por todos lados. Lo injustificable no debe ser por lástima o conveniencia”.

Soni Ochoa: “Ese José Ortiz de Domínguez, ¿quién habrá sido? ¿El esposo de doña Josefa o el papá? Qué pena, pero ahí se ve que solo van a desviar; ni siquiera se preocupó por ensayar o estudiar a quienes le dieron la libertad”.

Paco Martínez: “No es ridículo, se llama dislexia etílica”.

José Luis Arroyo Cruz: “Que se regrese a la primaria a terminar de aprender lo básico”.

Adri Flores: “Y los borregos respondiendo ‘¡viva!’”

Incluso varios comentarios criticaron a las personas que asistieron al acto y le siguieron el juego al alcalde sin señalar los errores.

Ante la equivocación, su equipo de comunicación social difundió únicamente un video de 19 segundos, en el que el alcalde aparece gritando “¡Viva Jiutepec!” y tres veces “¡Viva México!”, acompañado por los asistentes, sin mostrar los momentos en que confundió los nombres de los héroes, especialmente de la única mujer mencionada históricamente, Josefa Ortiz de Domínguez.

Jiutepec forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca y es uno de los municipios más importantes de Morelos, considerado el motor económico del estado por ser sede de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC). Además, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, cuenta con 215 mil 357 habitantes, lo que refuerza su relevancia política, económica y social.

A pesar del incidente, la conmemoración del 215 aniversario del inicio de la Independencia se llevó a cabo en un ambiente festivo, con la presencia de familias que disfrutaron de música en vivo, espectáculo de pirotecnia y actividades culturales organizadas por el ayuntamiento.

El hecho se da, además, en el marco del primer Grito de Independencia en Morelos que encabezó la gobernadora Margarita González Saravia, quien, en medio del garabato y con la presentación de Espinoza Paz, dio el Grito de la Independencia.