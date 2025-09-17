Aseguran nuevo centro de videovigilancia clandestino en Culiacán

Domicilio en el fraccionamiento Valle Alto, Culiacán, era utilizado como un centro de monitoreo de cámaras de videovigilancia clandestinas. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Autoridades federales realizaron el aseguramiento de un domicilio particular que era utilizado como centro de videovigilancia clandestino.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) este no se encontraba enlazado al c4i (Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia), aunque realizaba labores de monitoreo de forma ilegal.

El domicilio asegurado se encuentra en el fraccionamiento Valle Alto. En el operativo se reportó además la detención de tres civiles, quienes presuntamente eran los encargados de operar el c4i clandestino que operaba con alrededor de 100 cámaras ilegales, distribuidas principalmente en comercios.

En enero último, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un domicilio en la colonia las Quintas, que era utilizado con esta misma finalidad, y a partir de entonces se comenzó con el retiro de cámaras clandestinas, que a la fecha suman casi 3 mil en el estado, la mayoría de ellas en Culiacán.

La detención se logró, según informó la SSPE, luego de una denuncia anónima al 089.

Entre el armamento asegurado se encuentran un fusil AM15 calibre .223, dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 mm, tres armas cortas de diferentes calibres junto a cargadores y municiones de diferentes calibres.

Después del hallazgo del primer c4i clandestino, en Sinaloa se han asegurado 2 mil 619 cámaras ilegales en diferentes puntos, tanto de infraestructura pública como en instalaciones privadas y comercios.