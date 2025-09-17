Hallan encobijado al boxeador “Rafaguita” en San Luis Río Colorado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El boxeador Jesús Iván Mercado Cabrera, de 21 años, fue encontrado sin vida en San Luis Río Colorado, Sonora, el pasado 15 de septiembre por la mañana, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos.

El Colectivo Buscando en San Luis R. C. Sonora reportó el hallazgo del cuerpo de un joven envuelto en una cobija y brindó información sobre señas particulares como tatuajes, que permitieron su identificación. El cuerpo estaba sobre la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, en la frontera entre México y Estados Unidos.

Un día después, el miércoles 16 de septiembre, el colectivo informó que el joven fue reconocido por sus familiares y comenzaran con los trámites correspondientes para darle digna sepultura.

Jesús Iván Mercado Cabrera, apodado “Rafaguita”, era originario de Nogales, Sonora. Peleaba en la división gallo. Su marca era de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut, de acuerdo con el sitio BoxRec.

Hace unos días había realizado un viaje a Ciudad Juárez para una pelea, por lo que su familia desconocía que se encontraba en San Luis Río Colorado, donde fue hallado sin vida.

En redes sociales, varias páginas dedicadas al boxeo y al deporte mexicano lamentaron la pérdida del joven, al que calificaron como una promesa para el boxeo en su entidad.

Hasta el momento no hay información oficial por parte de las autoridades de Sonora.