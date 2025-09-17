Hallan seis cuerpos en predio de Ojuelos; Fiscalía presume que fueron asesinados en Zacatecas

Fiscalía General del Estado de Jalisco. Foto: Congreso del Estado de Jalisco

JALISCO (apro) .- Los cuerpos de seis personas fallecidas fueron localizados en un predio en la población de Morenitos en Ojuelos de Jalisco, cercano a los límites con el estado de Zacatecas. La Fiscalía del Estado de Jalisco señaló que hay indicios de que los cuerpos de las víctimas primero habrían sido abandonados en un predio del municipio de Pinos, Zacatecas, a 33 kilómetros del lugar donde fueron abandonados.

Los cadáveres encontrados este martes, en un terreno despoblado, corresponden a cuatro hombres y dos mujeres, todos estaban envueltos en cobijas y bolsas de plástico, atados y con signos de violencia.

La Fiscalía de Jalisco manifestó que tiene indicios para presumir “que las víctimas fueron asesinadas en aquella entidad (Zacatecas)” y que los seis cadáveres fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas.

La dependencia de procuración de justicia de Jalisco sostuvo que “el domingo en redes sociales se difundió un video en el que se observa un tramo carretero de Zacatecas con las víctimas en el piso, e incluso medios de comunicación locales difundieron el hallazgo”.

La Fiscalía jalisciense refirió que el hallazgo en Jalisco se dio por un reporte efectuado al número de emergencias 911, que indicaba que había algunas personas inconscientes en un predio de la comunidad de Morenitos, Jalisco, situado a cuatro kilómetros de Zacatecas.

El ministerio público de Jalisco apuntó que en el sitio los primeros respondientes verificaron que se trataba de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres, los cuales no han sido identificados, se espera con los peritajes se determine la identidad de cada una de las víctimas.

La autoridad ministerial de Jalisco agregó que “hasta el momento se ha logrado advertir que, con base en sus ropas, al menos una de las víctimas encontradas el domingo pasado en Pinos, Zacatecas, está entre las abandonadas este martes en Ojuelos”.

La institución de justicia estatal comentó que “sin importar la forma en que los cuerpos terminaron en esta entidad, la Fiscalía de Jalisco reitera su compromiso en esclarecer este y todos los hechos violentos que laceran a la sociedad”.

Por su parte, el secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, afirmó el lunes 15 del presente, que las corporaciones de seguridad encontraron “bolsas de basura” en la carretera Pinos-Ojuelos, Jalisco, tras atender el domingo un reporte de que presuntamente había cuerpos tirados en esta vía.

“Lo único que tengo es la información que la propia secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía de Justicia nos proporciona y esa información es que cuando hicieron el recorrido y verificar ese reporte, que llegó al 911, se trataba de bolsas de basura”, declaró.

Entrevistado por los reporteros sobre el video que circuló en redes sociales, en el que se aprecian cuerpos tirados en una carretera, Reyes Mugüerza dijo que no ha visto el video, pero que “habría que verificar ese video, de dónde es, qué carretera es, de cuándo es”.

Aseveró que por parte de la Fiscalía de Justicia de Zacatecas “tampoco tenemos un registro de los cuerpos que dicen que estaban en esta carretera y no hay hasta el momento algún indicio de una prueba de que ahí hayan estado los cuerpos”.

El funcionario insistió que las corporaciones de seguridad realizaron “patrullajes muy extensos” en la región de Pinos, limítrofe con Jalisco, y no encontraron cuerpos.

“La información con la cual contamos, objetiva, independientemente de los videos, de las fotos, la autoridad tiene en este momento ese recorrido que hizo el primer respondiente, que fue la Secretaría de Seguridad Pública, y se trataba de bolsas de basura”.