MC acusa a Rocío Nahle de orquestar fraude electoral en Poza Rica

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el partido Movimiento Ciudadano (MC) acusó a Rocío Nahle García, la gobernadora de Veracruz, de haber orquestado un fraude electoral en el municipio de Poza Rica, en el que el tribunal electoral jarocho ordenó el recuento de votos, lo que quitó su triunfo al candidato naranja, Emilio Olvera Andrade, y otorgó la victoria a la morenista Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

Juan Manuel Ramírez Velasco, representante de MC ante el INE, aseveró que Nahle asumió el “control político” del instituto electoral y del tribunal electoral de Veracruz, los cuales “mostraron un sesgo sistemático en favor” de Morena, incluyendo la decisión de abrir todos los paquetes electorales.

“Lo que vimos no fue una elección democrática, fue una operación de Estado diseñada y ejecutada desde la oficina de la gobernadora, que decidió convertirse en jefa de campaña y, con ello, en la principal responsable de este fraude”, dijo.

El político sostuvo que los votos nulos “se duplicaron sin explicación” y que “se rompió la cadena de custodia en múltiples paquetes” durante su traslado a Xalapa, lo que fue “avalado por el Tribunal Electoral de Veracruz con argumentos llenos de contradicciones e incongruencias que vulneran el principio de certeza y la voluntad ciudadana”.

Ramírez obtuvo el respaldo de los representantes del PRI ante el INE: la diputada Marcela Guerra aprovechó la mención a Nahle para acusarla de “contubernio con el crimen organizado”, y amplió sus ataques contra Adán Augusto López Hernández –el coordinador de Morena en el Senado– y el expresidente Andrés Manuel López Obrador; mientras que Emilio Suárez Licona aseveró que Morena se está “robando la elección” en Poza Rica y en Papantla.

Ante la embestida del Tricolor, Estela Carina Piceno Navarro, presentante de Morena ante el INE, recalcó que “ayer el presidente el PRI en Poza Rica salió a reconocer el triunfo de Morena en Poza Rica”, por lo que agregó: “nada más pónganse de acuerdo”.

De ahí, la discusión sobre las elecciones en Veracruz derivó en una serie de descalificaciones entre representantes del PRI y de Morena, quienes se acusaron mutuamente de cínicos, corruptos y de estar coludidos con el crimen organizado; ya al calor de los ataques, el representante de Morena ante el INE, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, acusó a MC de estar vinculado al crimen organizado en Veracruz, por lo que puso al partido en el mismo paquete de la oposición, al que llamó “MCPRIAN”.