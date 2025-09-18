Fiscal de Guanajuato usa instalaciones de la FGE para celebrar fiestas patrias

El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, celebrando las fiestas patrias en las instalaciones de la Fiscalía; Hades Aguilar, diputada morenista que denunció la celebració. Foto: Captura de video; Especial

GUANAJUATO, Gto., (apro) .- Mientras el estado enfrenta una creciente ola de violencia, con fosas clandestinas localizadas, asesinatos violentos, extorsiones y desapariciones, el fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, decidió convertir las instalaciones de la Fiscalía en un salón de fiestas, organizando un evento con karaoke en el marco de las celebraciones patrias.

Este acto fue denunciado por la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, quien presentó un video en la sesión de la diputación permanente en el que se observa al fiscal, vestido con un traje de charro, cantando "Gema" acompañado de una estudiantina.

Según la legisladora, este evento en las instalaciones de Cervera, en la capital del estado, es una burla hacia las víctimas de la violencia que azota al estado.

"Armó un karaoke en las instalaciones que deberían estar dedicadas a la procuración de justicia. ¡Vaya burla para nuestro pueblo!", reprochó.

La diputada resaltó que, en paralelo a estos festejos, los asesinatos violentos de mujeres y la extorsión han aumentado considerablemente en Guanajuato.

Señaló que en los primeros siete meses del año fueron asesinadas 224 mujeres en el estado. "Casi 2 de cada 10 mujeres asesinadas en todo México... ¿dónde está el fiscal? pues cantando los palomazos".

De enero a julio de 2025, se iniciaron 774 carpetas de investigación por extorsión, lo que representa un incremento del 40 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

Agregó que Guanajuato concentra a tres de cada 10 víctimas de corrupción de menores en el país.

"La Fiscalía responde convirtiéndose en un centro nocturno, en un escenario de soberbia, esa es la Fiscalía que tenemos: la que está al servicio de un fiscal que se siente primero detective y ahora se siente estrella de palenque. Si le gusta tanto cantar, que se dediqué a la artisteada".

En su intervención, Hades Aguilar exigió al Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE) que abra una investigación sobre el comportamiento del fiscal, aplicar sanciones y que ofrezca resultados en un plazo máximo de 60 días.

La legisladora no dudó en calificar la actitud de Vázquez Alatriste como "una muestra de impunidad", y lo apodó públicamente "El Charro de la impunidad", criticando su falta de compromiso con la grave situación de seguridad que vive el estado.

El mismo día que el fiscal convocó a sus colaboradores a una noche mexicana, asesinaron a 10 personas en Guanajuato. Las víctimas fueron 8 hombres y 2 mujeres.

Gerardo Vázquez Alatriste fue designado fiscal de Guanajuato en febrero pasado con el apoyo del PAN, PRI, PVEM, PRD y Movimiento Ciudadano. Los 11 legisladores que integran la bancada de Morena votaron en contra.