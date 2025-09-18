Gobernador de Sinaloa sacude su gabinete con cambios; toma protesta a siete nuevos funcionarios

Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, toma protesta a siste nuevos funcionarios de su gabinete. Foto: Gobierno de Sinaloa

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El gobernador Rubén Rocha Moya comenzó con relevos y enroques en direcciones de su administración de cara a la recta final de su sexenio, y a la entrega de su cuarto informe de gobierno. En su despacho el Ejecutivo estatal rindió protesta a siete nuevos funcionarios de su gabinete.

Entre los cambios más relevantes se encuentran el de la dirección de Comunicación Social, dejando el cargo Adriana Ochoa del Toro y en su lugar Cuauhtémoc Chacón Mendoza, quien anteriormente fue titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepriss).

La salida de Ochoa del Toro se da en medio de la crisis de inseguridad y las protestas sociales que han provocado, incluso, la atención de medios internacionales.

Otro cambio de relevancia es el que ocurre en la oficina del gobernador, cuyo cargo era ocupado por Cinthya Gabriela Gutiérrez López, funcionaria traída desde la Ciudad de México tras ganar la elección en 2021 y que ahora vuelve a esa entidad para convertirse en la representante del gobierno de Sinaloa en la CDMX.

Su cargo en la oficina del gobernador será ocupado por Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, quien era director de Inspección y Normatividad en el gobierno del estado desde 2021 hasta octubre de 2024, cuando fue nombrado tesorero en el Ayuntamiento de Mazatlán.

Bedoya dejó el cargo en Mazatlán por presuntamente incumplir con los requisitos para ello.

El gobernador Rocha también le tomó la protesta a Armando Camacho Aguilar, como director del Instituto Sinaloense del Deporte (ISDE), en sustitución de Julio César Cascajares, quien llegó al cargo después de haber participado en la campaña a la gubernatura con su personaje conocido como el Chango 0T, exmascota del equipo de béisbol Tomateros de Culiacán.

Otros nombramientos que otorgó el mandatario estatal fue el de Carlos Enrique González Ramos, como subsecretario de Atención Médica, de la Secretaría de Salud, y a Brenda Rocío García Félix, como directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN); y finalmente, el de Beatriz Aguilar Monroy, como titular de la Coepriss.