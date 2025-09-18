Golpean a director de CETis en Altamira durante protesta por acoso sexual (Videos)

ALTAMIRA, Tamps. (apro).– Un presunto caso de acoso sexual derivó en una protesta estudiantil en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETis) 78, ubicado en la zona sur de Altamira, que escaló en actos de vandalismo y enfrentamientos con personal directivo.

Según testigos, la manifestación comenzó de manera pacífica por parte de los alumnos, quienes exigían una investigación ante denuncias de acoso sexual por parte del director del plantel, Julio César Barrón Morales. Sin embargo, la situación se desbordó cuando un grupo de estudiantes comenzó a dañar instalaciones y a agredir verbal y físicamente al personal administrativo.

“Altamira”:

Porque el director del CETIS 78, Julio César Barrón Morales, fue agredido por alumnos durante una protesta en el plantel donde se le acusaba de acoso hacia alumnas. pic.twitter.com/Q3nfhKzlAD — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 18, 2025

Un video difundido en redes sociales muestra a decenas de jóvenes confrontando al director, mientras se escuchan gritos y se registran empujones. Ante el desorden, elementos de la Guardia Estatal intervinieron para resguardar el área y restablecer la calma.

Padres de familia y miembros de la comunidad educativa han solicitado una respuesta clara por parte de las autoridades escolares y de la Secretaría de Educación para garantizar la seguridad en el plantel.

#ALTAMIRA #TAMAULIPAS #MÉXICO ????



SÉ LEVANTAN ALUMNOS EN MANIFESTACIÓN CONTRA DIRECTIVOS DEL CETIS 78



RECLAMAN ACTOS INAPROPIADOS EN CONTRA DE DOS MUJERES ALUMNAS



INTERVINO LA #GUARDIA_ESTATAL PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DEL DIRECTIVO. pic.twitter.com/GQwEzcwxOp — VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) September 17, 2025

Madre de estudiante denuncia de acoso sexual

Al siguiente día de estos hechos, una madre de familia acudió al CETis 78 para dialogar con directivos sobre lo que describió como “el caso más reciente” de acoso en el plantel. La mujer explicó que su hija, alumna de quinto semestre, y dos compañeras habían sido presuntamente víctimas de acoso por parte de un maestro de Educación Física.

“Tengo en el celular de mi hija todo lo que nos enviaron, todo lo que hay que llenar para reportarlo, no sé a dónde enviarlo exactamente, pero el maestro de deportes les tocó de manera inapropiada a ella”, declaró la madre. Además, aseguró que el maestro fue retirado rápidamente de los grupos y que las autoridades del plantel ya investigan los hechos.

La mujer indicó que planeaba acudir al plantel el día anterior, pero decidió no hacerlo al enterarse de la confrontación registrada contra el director Julio César Barrón, quien también ha sido señalado en presuntas denuncias de acoso hacia otros estudiantes.

Reacción de las autoridades educativas

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas condenó enérgicamente los actos de violencia ocurridos en el CETis 78. El comisionado estatal, Olegario Muñiz Cura, lamentó los hechos y subrayó que “la violencia en cualquiera de sus formas es inaceptable y no refleja el espíritu de nuestra comunidad educativa”.

La DGETI informó que el caso ya fue turnado a las autoridades competentes para su investigación, con el objetivo de deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos. Además, aseguró que dará seguimiento puntual al proceso e implementará medidas para garantizar la seguridad de los alumnos y trabajadores del plantel.

“Reiteramos nuestro compromiso con la construcción de entornos educativos seguros y libres de violencia. La prioridad es el bienestar de nuestros estudiantes y trabajadores, así como la formación integral de nuestros jóvenes en un ambiente de paz y seguridad”, puntualizó Muñiz Cura en un comunicado oficial.

Impacto en la comunidad educativa

El suceso ha generado preocupación entre padres, alumnos y personal docente, quienes exigen transparencia y acciones claras para evitar que se repitan situaciones de violencia y acoso en el CETis 78. La protesta dejó como saldo daños materiales en oficinas y aulas, además de un ambiente de tensión que persiste en la comunidad escolar.