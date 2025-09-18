Hay indicios de que los seis cuerpos de Ojuelos estuvieron antes en Zacatecas: Fiscalía de Jalisco

JALISCO (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que investigan la presunción de si los cuerpos de las seis personas, localizadas el martes 16 del presente en Ojuelos, fueron movidos del sitio en el que originalmente fueron abandonados, en un tramo carretero en Pinos, Zacatecas, el pasado domingo.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, declaró que encontraron indicios y evidencias en el primer predio que les hacen presumir que los cuerpos pudieron haber estado ahí en un principio.

La Fiscalía de Jalisco solicitó la colaboración de la Fiscalía de Zacatecas para localizar el punto exacto donde los cuerpos fueron vistos en el video difundido el pasado domingo.

Se encontró un lugar en Zacatecas con indicios y evidencias que sugieren que los cuerpos pudieron haber estado allí. Peritos de Zacatecas recolectaron estos indicios, y actualmente se encuentran en proceso de análisis para verificar si corresponden a las personas encontradas en Jalisco.

“A raíz de eso se pidió la colaboración a la Fiscalía de Zacatecas, para tratar de localizar el punto donde en aquel video en el que se advierten estos cuerpos, cosa que hicimos y se localizó un punto en donde se encontraron ciertos indicios de evidencias de que pudieron haber estado allí", anotó.

González de Los Santos subrayó que el tiempo aproximado de evolución cadavérica de los cuerpos coincide con la fecha en que se subieron los videos, lo que refuerza la hipótesis de que fueron movidos.

"Inicialmente hubo unos videos que subieron a las redes donde supuestamente o aparentemente aparecían estos cuerpos en una carretera de Zacatecas. Posteriormente y en base a algunos datos que encontramos. Ya cuando fueron localizados en Jalisco, se pudo advertir o al menos suponer y creer y cosa que es lo que estamos investigando que esos cuerpos que aparecen en este video, en esa carretera en Zacatecas posteriormente aparecen por el lado de Ojuelos en Jalisco", anotó.

El fiscal aclaró que no hay información ni datos que indiquen que los cuerpos hayan sido llevados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Zacatecas y posteriormente trasladados a Jalisco. Explicó que las autoridades de Zacatecas atendieron el reporte inicial, pero al llegar al lugar, los cuerpos ya no se encontraban allí.

“No hay información, no hay datos de que los hayan llevado al SEMEFO de Zacatecas. Informaciones que tenemos, bueno, aparentemente atendieron el reporte, pero cuando llegaron, bueno, pues ya no estaban esos cuerpos”, agregó.

Aseguró que están colaborando con la fiscalía de Zacatecas en la investigación.

González de los Santos atribuyó esta situación a las prácticas de la delincuencia organizada, que "no tiene códigos de honor" y puede mover los cuerpos para dificultar las investigaciones.

"Hay que entender que la delincuencia organizada pues no tiene códigos de honor, no tiene formas de trabajar, como bien nos pueden dejar aquí, al rato los pueden dejar en otro lado", manifestó.

Respecto a la identificación de las víctimas, el fiscal informó que aún no se tiene esa información. Se están realizando los cruces necesarios y verificando si existen denuncias de personas desaparecidas en Jalisco, Zacatecas o cualquier otro estado.

El objetivo principal de la investigación, dijo, es identificar a estas personas y, a partir de ahí, seguir las líneas de investigación correspondientes.

"El tiempo aproximado que este de la evolución cadavérica, pues sí nos da más o menos de cuando se subió aquel video en el que en el que aparecen los cuerpos postrados a un lado de la carretera. Entonces queremos pensar, bueno, pues que en su momento pues como digo, o sea, la delincuencia no tiene este eh códigos de honor y pues como bien los puede dejar en un lado, al rato va y los mueve y los lleva a otro lado. Eso es lo que ahorita se está investigando. Estamos desde luego en espera de los dictámenes periciales para poder tener la certeza de que efectivamente se trata de los mismos cuerpos", comentó.

González de los Santos reiteró el compromiso de trabajar coordinadamente con las autoridades federales y estatales de Zacatecas para reforzar los operativos en la zona, considerada "caliente", con el fin de localizar a los responsables y brindar mayor seguridad en la región.

Finalmente, el fiscal enfatizó que los cuerpos se encuentran en el Semefo de Jalisco, donde se les realizarán las autopsias y las investigaciones correspondientes para su identificación; descartó que los cuerpos pudiesen ser llevados a los Servicios Forenses de Zacatecas.

“No, bueno, los cuerpos están en Semefo de Jalisco, se le van a realizar las autopsias. Nosotros necesitamos primero, bueno, hacer las investigaciones correspondientes. Primero, bueno, tenemos que saber quiénes son estas personas, lograr su identificación y hacer las investigaciones correspondientes por nuestro lado y desde luego solicitando la colaboración en su momento y cuando se quiera a Zacatecas”, apuntó.

Aseveró que la colaboración con Zacatecas ha sido "muy puntual", y ambas entidades están trabajando para confrontar los dictámenes periciales y corroborar la identidad de las víctimas.



Postura del gobernador de Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, declaró que “alguien” trasladó los cadáveres desde el municipio de Pinos, Zacatecas, hacia territorio jalisciense. Según dijo, fueron movidos aproximadamente cuatro kilómetros.

“Describían el asesinato de estas seis personas, que habían sido abandonadas en una carretera, hay videos en la carretera en Zacatecas con los con los seis cuerpos, pues ahí tirados, y de repente esos seis cuerpos los mueven, los pasan del lado de Jalisco, y los amontonan y los dejan tirados a un lado de la carretera. Esto de verdad no puede suceder en nuestro país, tiene que haber, pues, una sanción muy importante por de parte del gobierno federal. Esos seis cuerpos van a ser entregados a la fiscalía de Zacatecas para que ellos los procesen”, declaró el mandatario jalisciense.

Manifestó que Jalisco regresaría los seis cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres, envueltos en cobijas y bolsas de plástico, y con huellas de violencia, que fueron arrojados en la carretera Ojuelos-Pinos.

El hallazgo, dijo, fue documentado en Zacatecas por medios locales que difundieron imágenes y notas antes de que los cadáveres aparecieran en Jalisco.

Lemus Navarro instruyó al fiscal del estado a emitir un comunicado oficial y abrió una carpeta de investigación para identificar a quienes movieron los cuerpos, así como localizar cámaras o testigos que permitan esclarecer el hecho.

Según Pablo Lemus Navarro, lo ocurrido no es un hecho aislado, aunque nunca se había denunciado públicamente el traslado de cadáveres de un estado a otro.

El gobernante recordó que la administración pasada le entregó un estado con mayor incidencia en homicidios.?

Además, reveló que habló con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, para pedir que esos seis homicidios sean contabilizados oficialmente en Zacatecas.

“Para que estos seis asesinatos entren a la estadística de Zacatecas y no a la de Jalisco. Alguien se trató de pasar del listo moviendo estos seis cuerpos que fueron ejecutados en Zacatecas pasándolas del lado de Jalisco. Esto ya había ocurrido en otras ocasiones. Y así mismo le pedí al fiscal iniciar una carpeta de investigación para poder localizar cámaras, testigos, etc. para saber quién movió los cuerpos”, expresó.

El mandatario jalisciense insistió en que alguien le quiere hacer “chapuza” y pasarse de listo.

“No se vale que alguien nos quiera hacer trampa para subir nuestra estadística, cuando en realidad en Jalisco estamos teniendo muy buenos resultados. A nosotros nos entregaron el estado en el lugar cinco nacional en homicidios dolosos, hoy ya estamos en el lugar nueve, A nosotros nos entregaron el estado en el lugar once, en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, ahorita ya estamos en el lugar dieciséis. Es decir, hemos tenido resultados muy importantes como para que alguien quiera venir a hacernos chapuza, puede ser el crimen, puede ser una autoridad que no quiso registrarla en su municipio, no no no lo sabemos”, aseveró.