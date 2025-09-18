Investigado por peculado, Mauricio Góngora es "destapado" para la gubernatura de Quintana Roo

QUINTANA ROO (apro).- Mauricio Góngora Escalante, excandidato priista a la gubernatura por Quintana Roo volvió a ser destapado tempranamente para los comicios de 2027, pese a que aún tiene pendiente una investigación por peculado que no ha logrado se declare cerrada por autoridades ministeriales de esta entidad.

El año pasado, un Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo se negó a amparar al exsecretario de Finanzas de Roberto Borge Angulo, exgobernador de esta entidad actualmente preso.

Lo anterior para que la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo declare cerrada una investigación por peculado relativo a un préstamo millonario que contrajo siendo presidente municipal de Playa del Carmen en 2014, dinero para hacer frente a la temporada de huracanes de ese año, pero presuntamente desviado para otros fines.

En la revisión de expedientes judiciales efectuada por Proceso, se ha podido saber que Góngora solicitó un amparo en 2020 para que se diera carpetazo al asunto.

Al no tener éxito, presentó un recurso de revisión en una segunda instancia. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, en la sentencia del amparo en revisión 413/2022 emitida a mediados del año pasado, determinó no cerrar el caso, pues una no vinculación a proceso de 2019 no fue por falta de elementos, sino porque la Fiscalía Anticorrupción hizo una deficiente acusación ante el juez de control de Playa del Carmen que favoreció a Góngora.

“La ley señala como delito de peculado, en tanto que el agente del Ministerio Público realizó una deficiente motivación de la solicitud de vinculación a proceso”, se lee en la sentencia de amparo en revisión 413/2022 dictada en agosto de 2024.

Hace unos días el exgobernador priista Félix González Canto, lo “destapó” tempranamente hacia una probable candidatura a la gubernatura rumbo al 2027.

Con esto, Góngora ha vuelto a reaparecer en eventos públicos, tras haber estado encarcelado por más de dos años, de 2018 al 2020, imputado por diversos delitos dentro de la función pública, relacionado con desvíos millonarios cuando fue alcalde de Playa del Carmen y funcionario de primer nivel en el gobierno de Quintana Roo, durante la época de Roberto Borge Angulo.

En 2016 fue candidato a la gubernatura por el PRI, aunque perdió ante Carlos Joaquín González, hoy embajador de México en Canadá.

Mauricio Góngora siendo alcalde encabezó la aprobación para que la concesionaria Aguakán, repudiada por varios sectores en esta entidad, tomara el control del suministro de agua potable y alcantarillado en Playa del Carmen. El ingreso de esta empresa fue aprobado en una sesión de cabildo que se realizó a puerta cerrada a finales de 2014.

Aunque el pasado miércoles, en el marco del informe de gobierno de la alcaldesa playense Estefanía Mercado, se dijo víctima de persecución política durante el sexenio estatal de Carlos Joaquín González, razón por la que finalmente terminó encarcelado.