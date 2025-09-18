Puente patrio en Morelos finaliza con 12 asesinatos

MORELOS (apro) .- Durante el puente de las fiestas patrias, en Morelos se registraron al menos 12 homicidios en distintos municipios, según reportes policiales.

Las víctimas fueron 10 hombres y dos mujeres; no obstante, autoridades estatales aseguraron que los festejos concluyeron con saldo blanco y que los crímenes correspondieron a hechos aislados relacionados con actividades de la delincuencia organizada..

En Cuernavaca, un joven identificado como Antonio B. M., originario de Xochitepec, fue asesinado la madrugada del domingo en la colonia Vista Hermosa, en la calle Río Mayo esquina con Río Balsas, donde se aseguraron seis casquillos de calibre 9 mm.

Ese mismo día, por la noche, otro hombre fue localizado sin vida con heridas de bala en la colonia Milpillas, junto a una cartulina con amenazas.

Un día antes, en la colonia Pro-Hogar, vecinos reportaron disparos en la calle Revolución, donde policías encontraron a un individuo con impactos de arma de fuego en la cabeza y el cuerpo; en el lugar se hallaron seis casquillos percutidos.

En Huitzilac, dos hombres fueron asesinados la tarde del lunes en un autolavado de Tres Marías, luego de que sujetos armados irrumpieran en el lugar y dispararan contra ellos. De acuerdo con fuentes consultadas, una de las víctimas se desempeñaba como funcionario municipal.

En Cuautla, la madrugada del sábado, fue localizado un cadáver calcinado dentro de la cajuela de un vehículo incendiado en la colonia Morelos. Un día antes, el viernes por la tarde, una mujer fue asesinada a bordo de un automóvil Volkswagen blanco en la colonia Puxtla, sobre el Camino a Puxtla; paramédicos confirmaron que ya había perdido la vida al momento de su revisión.

La noche del jueves, en Temixco, un hombre con disparos en la cabeza fue hallado en la colonia Río Escondido, en la esquina de Río Lerma y avenida del Trabajo. El lunes por la mañana, en la colonia Alta Palmira, otro individuo fue privado de la vida a balazos en la calle Vicente Guerrero, cerca de una barranca.

En Yautepec, el martes por la tarde fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer en un camino de terracería que conduce del Cañón de Lobos a la colonia El Copalar; ambos presentaban heridas de arma de fuego, y la víctima femenina estaba maniatada. Ese mismo lunes, en la esquina de las calles Miguel Hidalgo e Ignacio Zaragoza, otro hombre fue hallado muerto con impactos de bala, junto a una cartulina con un mensaje.

En Axochiapan, la mañana del domingo, sobre la carretera local Axochiapan-Marcelino Rodríguez, un hombre fue encontrado sin vida con heridas de arma de fuego.

Hasta el cierre de esta edición, varias víctimas permanecían en calidad de desconocidas. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes y, hasta el momento, no hay detenidos responsables de los homicidios.

Saldo blanco: Urrutia Lozano

El secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, aseguró en entrevista con Proceso que las celebraciones del Grito de Independencia y los desfiles patrios concluyeron con saldo blanco. Respecto a los homicidios registrados durante el puente, precisó: “Son hechos aislados y, en la mayoría de los casos, están relacionados con actividades delictivas, no con las celebraciones patrias”.

Añadió que la regulación en la venta y consumo de alcohol contribuyó a que las fiestas se desarrollaran en un ambiente seguro. Asimismo, destacó la afluencia turística y adelantó que se desplegará un operativo especial para garantizar el regreso ordenado de vacacionistas.

