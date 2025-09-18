Tren Saltillo–Nuevo Laredo será más rentable para Carlos Slim que el Tramo 2 del Tren Maya: Valmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La adjudicación para la construcción del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo representa para Grupo Carso, de Carlos Slim, un negocio incluso más atractivo que el Tramo 2 del Tren Maya, de acuerdo con un análisis elaborado por Valmex Casa de Bolsa.

El pasado 15 de septiembre, Grupo Carso informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que ganó el contrato para diseñar y construir 111 kilómetros de esta nueva vía férrea, en los segmentos 13 y 14, que conectarán Saltillo con Santa Catarina. A partir de este anuncio, el área de análisis de Valmex destacó que el proyecto ofrece incluso mayores beneficios que la obra realizada en el sureste mexicano en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“El Tren Saltillo–Nuevo Laredo es más corto que el Tramo 2 del Tren Maya, pero su costo por kilómetro es mayor, reflejando la inversión y la complejidad técnica requerida. Ambos proyectos están destinados a pasajeros, aunque el Tren Maya incluyó un mantenimiento prolongado, mientras que Saltillo–Nuevo Laredo se enfoca únicamente en construcción y diseño”, detalló la firma.

El contrato asciende a 31 mil 844 millones de pesos, con IVA incluido, y establece que las obras comenzarán el 30 de septiembre de 2025, con un plazo de ejecución de 960 días naturales.

La adjudicación, que contempla la construcción y el diseño de 111 kilómetros, tendrá un tratamiento contable similar al que se aplicó para el Tramo 2 del Tren Maya, también construido por Grupo Carso a través de su filial CICSA. En ambos casos, la compañía reconocerá el 50% de los ingresos, costos y gastos del contrato.

La obra se ejecutará en conjunto con FCC Construcción, replicando la alianza utilizada en el Tren Maya. En ese proyecto, ambas empresas construyeron y gestionaron el mantenimiento de 235 kilómetros de vías entre Escárcega y Calkiní, con una propuesta económica de 18 mil 553 millones de pesos.

“La experiencia en el Tren Maya respalda la capacidad de Grupo Carso y FCC para ejecutar obras ferroviarias complejas, fortaleciendo su reputación y aumentando las posibilidades de obtener nuevos contratos. Además, el proyecto mejorará la conectividad, movilidad y calidad de vida en Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, al ofrecer una alternativa rápida”, se lee en el análisis de Valmex.