Asesinan a Michelle, de 22 años, en Mexicali; acusan de feminicidio a su pareja

Isidro "N", de 24 años, fue detenido por el feminicidio de Michelle. Foto: Especial

MEXICALI, BC (apro).- Michelle, una joven de 22 años y madre de una menor de edad, fue asesinada y su cuerpo fue abandonado dentro de un automóvil en el municipio de Mexicali, en Baja California.

La familia denunció el caso y señaló como responsable a su pareja, Isidro “N”, de 24 años, y al parecer padre de la bebé.

De acuerdo con los testimonios, Michelle quería terminar la relación debido a los celos de él; incluso fueron divulgadas publicaciones consideradas como amenazas por parte del agresor: “No son celos. Es que tú me perteneces sólo a mí, de por vida”, según capturas tomadas de redes sociales.

El caso comenzó la noche del martes 16 de septiembre en la colonia Jardines de Loreto. Los datos generales refieren que Isidro habría abandonado el cuerpo al interior de su vehículo tras conducir a la casa de su mamá para pedirle disculpas por el crimen, para luego huir.

Tras el reporte a la policía municipal, paramédicos confirmaron que Michelle carecía de signos vitales.

Posteriormente fue implementado un operativo e Isidro se mantuvo en calidad de prófugo.

Para las 20:00 horas del miércoles 17 de septiembre, vecinos denunciaron una pelea verbal al interior de una residencia en la avenida Dominicos, también en Jardines de Loreto, donde estaba el joven.

La policía municipal de Mexicali acudió al lugar y lo detuvo; entre sus pertenencias le encontraron un cúter con hoja metálica de un solo filo; posteriormente fueron divulgadas imágenes de la detención y la puesta a disposición de las autoridades.

La titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, declaró a la prensa este viernes 19 de septiembre que, tras las entrevistas e investigación, supieron que la pareja tenía constantes peleas.

“Que el sujeto, el feminicida, era un sujeto agresivo y, finalmente, después de una discusión, la ahorcó. Le apretó el cuello y al ver que ella no respiraba la sacó del domicilio. Ella falleció en el vehículo. Se le prestó atención médica, pero no fue posible salvarle la vida”, detalló.

La funcionaria estatal agregó que activaron los protocolos correspondientes para el tema de feminicidio y se le ejecutó la orden de aprehensión a Isidro “N”.

“Por el delito de feminicidio en perjuicio de la víctima y va a responder a los cargos que le impute el ministerio público”, dijo, además de referir que no tenían denuncias registradas y que vivían juntos, pero continuamente había separaciones.