Autoridades colocan fichas de búsqueda en Frontera Comalapa, tras años de desapariciones forzadas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- En medio de una persistente ola de violencia entre grupos del crimen organizado, autoridades estatales colocaron esta mañana fichas de búsqueda de personas desaparecidas en distintos puntos de Frontera Comalapa.

Entre las imágenes figuran las del presidente municipal electo del PVEM, Aníbal Roblero Castillo; el exalcalde del PRI, Irán Mérida Matamoros; y el excandidato del PT, Rey David Gutiérrez Vázquez, todos desaparecidos en distintos momentos durante los últimos meses.

Funcionarios de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), desplegaron las cédulas de localización en edificios públicos, marcando un hecho inédito en esta localidad que desde hace más de cuatro años ha sido escenario de un cruento enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Testimonios de habitantes, señalan que nunca antes se habían instalado este tipo de fichas en espacios públicos, pese a la gran cantidad de personas que han desaparecido en este municipio fronterizo con Guatemala.

“Esto nunca se había hecho, aunque ya llevamos años viviendo con miedo”, dijo una mujer que pidió el anonimato.

El primero de los casos fue el de Irán Mérida Matamoros, alcalde de Frontera Comalapa por el PRI en el periodo 2008-2010, quien fue secuestrado en diciembre de 2023 por un grupo armado, cerca de su domicilio en la comunidad de Santa Polonia. Tenía 54 años.

Meses después, el 27 de abril de 2024, fue privado de su libertad el entonces candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía, Rey David Gutiérrez Vázquez, de 43 años. Reapareció en un video el 1 de mayo, afirmando que se encontraba bien y que su presunta desaparición era parte de una campaña en su contra. Desde entonces, no se ha confirmado su paradero ni se le ha visto públicamente.

El caso más reciente es el de Aníbal Roblero Castillo, alcalde electo por el PVEM, quien fue raptado el 3 de septiembre de 2024 en una cafetería de Tuxtla Gutiérrez. Desde esa fecha, nada se sabe de su situación ni ha habido exigencias públicas de rescate.

Los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado, ha dejado un rastro de terror en Frontera Comalapa: cientos de desaparecidos, miles de desplazados y un número indeterminado de personas asesinadas. A pesar de ello, la respuesta institucional ha sido limitada y la población se queja que continúan bajo constante zozobra.

Con todo, señalan que la colocación de estas fichas representa un primer paso, aunque tardío, en el reconocimiento oficial de las desapariciones en la región fronteriza, y evidencia la grave crisis humanitaria que vive esta zona del estado de Chiapas.

Las desapariciones

El Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas señaló el 30 de agosto pasado que la entidad, es un "iceberg" de desapariciones.? El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 8 mil 600 denuncias de desaparición en Chiapas, el Grupo de Trabajo destacó que estas cifras solo muestran la punta del iceberg.

“Existe un gran número de familias que no denuncian por falta de confianza en las autoridades”.

Según el RNPDNO, hasta junio de 2025 se han registrado 612 denuncias de desapariciones en el estado, de las cuales 172 personas siguen desaparecidas y 12 han sido localizadas sin vida.