Detienen a cuatro personas por el asesinato de dos hombres en la capital de Durango

DURANGO, Dgo. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó sobre la detención de cuatro personas acusadas de participar en un homicidio ocurrido el pasado 15 de septiembre, a plena luz del día, en la zona centro de la capital. De acuerdo con la autoridad, el móvil del crimen habría sido un adeudo por una motocicleta.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Hazael “N”, Juan Ramón “N”, María del Rosario “N” y Yolanda “N”, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado en perjuicio de Roberto Chairez Ríos y de un hombre aún no identificado, además de lesiones graves en contra de Osvaldo Fuentes Quiñones.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas en un domicilio ubicado en la calle Castañeda. En ese lugar se encontraban Roberto, la víctima no identificada y Osvaldo, cuando fueron sorprendidos por los presuntos agresores.

Según la carpeta de investigación, los responsables arribaron en un automóvil sedán gris conducido por María del Rosario. Yolanda, quien también viajaba en el vehículo, habría entregado armas de fuego a Brandon Hazael y a Juan Ramón, con la aparente intención de ejecutar un ajuste de cuentas relacionado con un adeudo por una motocicleta.

Los dos hombres descendieron metros antes de llegar y caminaron hacia la puerta de la vivienda, donde abrieron fuego en repetidas ocasiones contra quienes se encontraban en el interior. Roberto Chairez y el hombre no identificado perdieron la vida a causa de heridas en la cabeza por proyectil de arma de fuego, mientras que Osvaldo resultó lesionado.

Tras consumar el ataque, los responsables huyeron hacia la calle Aquiles Serdán, donde ya los esperaban las dos mujeres en el vehículo en el que se dieron a la fuga.

El ataque movilizó de inmediato a distintas corporaciones policiales, mientras agentes del Ministerio Público tomaron conocimiento y ordenaron la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), particularmente del Grupo de Homicidios, realizaron labores de campo, levantaron pruebas periciales y recabaron testimonios de testigos. Con estos elementos se logró establecer la presunta participación de los cuatro señalados, lo que permitió solicitar al juez la orden de aprehensión.

Una vez concedido el mandato judicial, personal de la Unidad de Mandamientos Judiciales cumplimentó la detención de Brandon Hazael, Juan Ramón, María del Rosario y Yolanda, quienes fueron ingresados al Centro de Reinserción Social No. 1 de la capital.

Los indiciados quedaron a disposición de la autoridad judicial, que en los próximos días celebrará la audiencia inicial para la formulación de imputación. En ella, el Ministerio Público solicitará la vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

La Fiscalía no informó cuál de las víctimas era la que adeudaba la motocicleta, ni a quién, bajo el argumento de que es parte de la investigación.