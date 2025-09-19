Funcionario de Comunicación de la Presidencia golpea a periodista en informe de Sheinbaum (Video)

El agresor fue identificado como Ruslán Aranda Hernández (izq.). A la derecha, Sergio Ocampo Arista. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Ruslán Aranda Hernández, empleado de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno federal, lesionó con un sillazo en el rostro al periodista y director de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, Sergio Ocampo Arista, al concluir el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum en Chilpancingo.

Sergio Ocampo Arista recibió dos manotazos en la cara y un golpe con una silla de metal en el pómulo derecho, lo que le provocó una lesión.

A las 4 de la tarde, al término del informe regional de la mandataria federal, los fotógrafos y reporteros trataron de salir del “corral” de vallas metálicas donde fueron colocados, lo que provocó que un guardia de seguridad de la Presidencia los replegara con violencia.

El periodista Sergio Ocampo intervino para pedir respeto a sus colegas, lo que derivó en una reacción más violenta de los agentes federales y que Ruslán Aranda le soltará un manotazo en la cara al periodista e inmediatamente le arrojará una silla metálica que le dio directo en el rostro.

El agresor fue identificado por los reporteros que cubrieron el acto.

Ruslán Aranda fue el responsable de la logística de medios del informe regional y de acreditar a la prensa, de acuerdo con un documento de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, cuyo titular es Jesús Ramírez Cuevas.

Tras la agresión, guardias de seguridad estatales y federales, así como trabajadores de la Dirección General de Comunicación Social del gobierno de la morenista Evelyn Salgado, encabezados por el director del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), Sergio Ferrer, protegieron al funcionario.

Reporteros y organizaciones de periodistas en el estado reprobaron la agresión y exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado una investigación y justicia para el reportero.

Sergio Ocampo tiene una trayectoria de más de 40 años en el periodismo en Guerrero. Es fundador de Radio Universidad-Pueblo y es corresponsal de La Jornada. En su trayectoria ha cubierto la guerrilla, narcotráfico, desplazamientos forzados, masacres, la crisis de desaparición forzada y los movimientos sociales en la entidad.

Apenas el 13 de septiembre fue nombrado director general de Radio UAG.

Le ofrecen una disculpa

Más tarde, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República informó que, tras conocer la agresión, le ofrecieron una disculpa al reportero Sergio Ocampo.

Y anunciaron que su empleado involucrado en los hechos fue suspendido mientras se complementan las investigaciones y se toman las medidas necesarias en consecuencia.

La dependencia federal encabezada por Jesús Ramírez desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dice que reafirma el respeto a las y los integrantes de los medios de comunicación y garantiza su labor periodística en todo momento.