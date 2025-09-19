Gobierno de Armenta pide un préstamo de 2 mil millones de pesos a los Hank

PUEBLA, Pue., (apro) .- El gobierno de Alejandro Armenta Mier contrajo un crédito a corto plazo por 2 mil millones de pesos con Banorte, el banco propiedad de la familia Hank Rhon, mismo que, se presume, fue usado para pagar de manera anticipada al mismo grupo empresarial la deuda por el Museo Internacional Barroco.

La administración armentista firmó el 23 de junio de este año un convenio con Grupo Hermes, también propiedad de los Hank Rhon, para dar por concluido el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), que se firmó durante el gobierno de Rafael Moreno Valle para la construcción y operación de ese museo.

Hasta ahora, Armenta Mier ha mantenido oculto los términos de este acuerdo y sólo ha dicho públicamente que aún se adeudaban 10 mil millones de pesos para liquidar hasta 2039 ese PPS, por lo que se congratuló de haber llegado a un acuerdo para pagar de manera anticipada sólo 2 mil millones de pesos para darlo por concluido este año.

Y aunque ha sido cuestionado en diversas ocasiones, el gobierno ha evadido informar de dónde procedieron los recursos para pagar los 2 mil millones de pesos, ni qué otros puntos incluyeron ese acuerdo con Grupo Hermes, firma que además controla la concesión del servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento de municipios de la zona metropolitana de Puebla.

A una solicitud de información, la Secretaría de Arte y Cultura del Estado informó que este convenio estará sin transparentar por cinco años.

No obstante, en la actualización del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 26 de agosto el gobierno de Puebla adquirió un préstamo precisamente por 2 mil millones de pesos con Grupo Financiero Banorte, que es propiedad del mismo grupo empresarial.

Este crédito, que se justifica es para “cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal”, se pactó a liquidarse a un año, pues deberá terminar de pagarse el 26 de agosto de 2026, con una tasa de interés efectiva de 9.74 por ciento anual y una sobretasa adicional de 0.32 por ciento.

Hasta este día, el gobierno de Puebla no había informado sobre la obtención de este financiamiento, ni el destino que se le dio a esos recursos por lo que medios locales dan por hecho que el acuerdo con los Hank Rhon fue pagar el adeudo por el Museo, con un préstamo que ellos mismos otorgaron.