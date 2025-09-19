Hernán Bermúdez Requena no fue despedido; el gobierno de Tabasco le deseó éxito (Video)

Salida tersa. El secretario de Gobierno de Tabasco, José Antonio de la Vega Asmitia (centro), al anunciar la renuncia de Hernán Bermúdez Requena (der.) y la llegada a la Secretaría de Seguridad de José del Carmen Castillo (izq.). Foto: Gobierno de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- “Agradecemos, en nombre del gobierno de Tabasco, al licenciado Hernán Bermúdez Requena su gestión en estos años al frente de la Secretaría (de Seguridad y Protección Ciudadana) y le deseamos el mejor de los éxitos", dijo el secretario de Gobierno estatal, José Antonio de la Vega Asmitia, el 5 de enero de 2023, cuando el ahora indiciado por liderar el cártel de La Barredora presentó su renuncia al cargo al que fue nombrado en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Como puede verse en un video difundido desde la noche del jueves en redes sociales, el allegado del ahora presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado no fue despedido por los disturbios ocurridos a finales de 2023, como aseguró este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa mañanera.

Tras presentar su renuncia voluntaria, la administración interina, a cargo de Carlos Manuel Merino Campos, designó en su lugar al comisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo, quien resultó que también era parte de la estructura criminal que las autoridades dicen que encabezaba el exjefe policíaco.

En contra del sucesor del presunto cabecilla de La Barredora, un juez federal libró una orden de aprehensión por delincuencia organizada el pasado día 15, mandato judicial que también alcanzó a Hernán Bermúdez Requena, quien, además, desde el 14 de febrero pasado enfrenta una orden de captura por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés librada por un juez de Tabasco.

Tras agradecer y desearle éxito al Bermúdez Requena, José Antonio de la Vega Asmitia conminó a su sucesor "a redoblar los esfuerzos" hechos en la SSyPC por Bermúdez.

Durante el gobierno de Adán Augusto López, que terminó Carlos Merino, actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), los encargados de la seguridad de los tabasqueños fueron Hernán Bermúdez y José del Carmen Castillo, quienes, según autoridades federales, dirigían “La Barredora”.