Muere otra persona por dengue en Oaxaca; suman tres defunciones en la entidad

OAXACA, Oax. (apro) .- El ComitÃ© Nacional para la Vigilancia EpidemiolÃ³gica (Conave) confirmÃ³ la muerte de una persona por dengue, con lo que suman tres las defunciones registradas en la entidad por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) resaltaron que hasta la semana epidemiolÃ³gica nÃºmero 37, se han confirmado 153 casos de dengue.

DetallÃ³ que, de acuerdo con el reporte semanal sobre dengue, las niÃ±as y niÃ±os de entre 10 y 14 aÃ±os son el grupo de poblaciÃ³n mÃ¡s afectado, con 28 de los 153 casos confirmados durante la semana epidemiolÃ³gica nÃºmero 37, que equivale al 18.3 por ciento del total.

De manera general, en la Ãºltima semana, se notificaron 20 nuevos casos: 11 en San Juan Bautista Tuxtepec, seis en San Lucas OjitlÃ¡n y uno en Ayotzintepec, San Felipe Jalapa de DÃ­az y San Pedro IxcatlÃ¡n.

Del total de pacientes acumulados: 31 corresponden a Dengue No Grave (DNG), 104 a Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y 18 a Dengue Grave (DG). Por sexo, se reportan 80 mujeres y 73 hombres.

La dependencia destacÃ³ que la mejor forma de proteger a las familias del dengue es mediante el saneamiento bÃ¡sico en patios, azoteas y espacios comunes, con acciones sencillas de la estrategia: lavar, tapar, voltear y tirar recipientes que acumulen agua, ademÃ¡s de colocar mallas en puertas y ventanas.

AsÃ­ como mantener patios y jardines limpios, y usar repelente para prevenir picaduras del zancudo.

ExplicÃ³ que el dengue es una infecciÃ³n viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se presenta con mayor incidencia durante la temporada de lluvias. No existe tratamiento especÃ­fico y la automedicaciÃ³n puede agravar el cuadro clÃ­nico.

Por ello, la autoridad estatal recomienda acudir de inmediato a la unidad de salud mÃ¡s cercana ante sÃ­ntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido.