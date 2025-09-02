Detienen a tres mujeres por la muerte de siete recién nacidos; habrían consumido fórmula contaminada

Empleadas de una empresa de fórmula para bebés fueron detenidas por el homicidio de siete bebés, quienes consumieron producto contaminado con Klebsiella oxytoca. Foto: Fiscalía General del Estado de México

TOLUCA, Edomex., (apro) .- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Claudia “N”, Citlalli “N” y Gloria “N”, exempleadas de la empresa Safe Productos Hospitalarios S.A. de C.V., por el delito de homicidio en agravio de siete de 13 recién nacidos que fallecieron en cuatro nosocomios mexiquenses por contaminación de la bacteria Klebsiella oxytoca, en noviembre de 2024.

Adicionalmente, la dependencia solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de la empresa, por su probable intervención en delitos contra el consumo, al haber alterado la calidad del producto suministrado en la nutrición parenteral que causó la muerte a los menores, de manera que también deberá enfrentar su responsabilidad penal y administrativa ante las autoridades correspondientes.

Tras la oleada de decesos en los hospitales públicos de Ginecología del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), del Niño, y Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, perteneciente al IMSS-Bienestar, y del privado Centro Médico Toluca, donde se constataron casos de infección bacteriológica, la Fiscalía mexiquense inició una investigación de oficio con la finalidad de esclarecer los hechos.

La dependencia concluyó que los decesos ocurrieron por causas externas a los centros hospitalarios, mediante entrevistas a personal médico y administrativo, víctimas indirectas, inspecciones diversas, periciales en materia de medicina, química, infectología, microbiología, criminalística, y con la colaboración de expertos externos en los campos de infectología y microbiología.

También se presentó en las instalaciones de la compañía responsable de la fabricación, mezcla y envasado de una fórmula denominada Nutrición Parenteral Total (NPT), que fue suministrada a la totalidad de los menores afectados, ubicadas en Santa Ana Tlapaltitlán, municipio de Toluca, donde y en virtud de que le fue negado el acceso, ejecutó un cateo el 20 de diciembre del 2024, cuando se recabaron muestras biológicas de las mezclas y sus contenedores.

La Fiscalía indicó que, durante la verificación, detectó graves deficiencias en las prácticas de preparación, lo que fue confirmado a través de análisis de laboratorio y opiniones técnicas recabadas con especialistas en química, hemocultivos, microbiología y medicina legal.

Con esta información, determinó la configuración del hecho delictivo de homicidio y la probable participación de los imputados en su comisión, pues a pesar de poseer los conocimientos técnicos, profesionales y especializados en la manipulación y elaboración de nutrición parenteral, no se apegaron a los estándares normativos en el desempeño de sus funciones.

Así, se estableció la probable participación de Claudia “N”, ingeniera de Calidad en Manufactura; Citlalli “N”, ingeniera de Calidad; Gloria “N”, supervisora de Manufactura y Calidad, y al menos dos empleados más de la empresa (sobre quienes también fue concedida orden de aprehensión que no ha sido cumplimentada), como autores materiales en el hecho delictivo de homicidio en agravio de siete de los 13 menores fallecidos.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

Por lo que respecta a las otras seis víctimas y dos sobrevivientes, las investigaciones continúan para, en su momento, ejercitar acción penal en contra de las personas físicas y morales ya señaladas y otras físicas y morales diversas que pudieran estar relacionadas.