La violencia obliga a cancelar el Palenque de Culiacán por segundo año consecutivo

CULIACÁN, Sin. (apro).- El Palenque de Culiacán fue cancelado por segundo año consecutivo debido a la inseguridad que golpea a la capital de Sinaloa desde el año pasado por la batalla que mantienen las facciones de los Chapitos y los Mayos.

El evento se realiza cada noviembre como parte de las amenidades que ofrece la Feria Ganadera, que el año pasado también se canceló por amenazas de los grupos enfrentados.

En noviembre del año pasado y a semanas de que iniciaran ambos eventos, un grupo armado disparó e incendió una de las taquillas del Palenque, ubicado en la zona sur poniente de la ciudad.

Esto ocurrió la mañana del jueves 7 de noviembre y la cancelación vino después de amenazas lanzadas en una manta que dejaron colgada la mañana del domingo 10, en la que advertían al gobernador Rubén Rocha Moya y a su familia que, de realizarse el evento, habría consecuencias.

Entre los eventos cancelados en 2024 estaban las presentaciones de artistas como Natanael Cano, Junior H y otros intérpretes conocidos de narco corridos y del movimiento “bélico”.

Tanto la Feria Ganadera como el Palenque no habían sido cancelados en años consecutivos, ni siquiera en la pandemia por el coronavirus entre 2020 y 2022, siendo la primera vez desde que se realizan que se cancelan además por inseguridad.

Por otra parte, el gobierno del estado aún no ha confirmado artistas para el evento del Grito de Independencia, el cual, al contrario de la Feria Ganadera y el Palenque, el gobernador Rocha ha insistido en que existen condiciones para realizarlo.