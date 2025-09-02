“Les arde el rabo”: alcaldesa de Cadereyta de Montes admite que no se ha titulado. Foto: Especial

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Ante la petición de un ciudadano para aclarar su grado académico, la alcaldesa de Cadereyta de Montes, la morenista Astrid Alejandra Ortega Vázquez, arremetió contra los medios de comunicación que abordaron el tema.

“La redacción de las notas y encabezados sólo deja al descubierto su forma de ser elitista, academicista y privilegiada. Les arde el rabo que alguien como yo, mujer, joven, madre autónoma, feminista, de clase trabajadora, disruptiva y sin título les haya venido a poner en la torre a sus negocios y privilegios”, soltó.

Las notas de los medios consultadas por Proceso no hicieron referencia a su género, su condición de madre o alguna otra, se centraron en el cuestionamiento relacionado con el tema del grado de sus estudios.

El ciudadano David Iván Fabela Mendoza, advirtió que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) el grado de estudio de la presidenta municipal de Cadereyta de Montes aparece como “Licenciatura concluida” en Educación.

En contraste, el ciudadano observó que en su ficha de candidata registrada ante el Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), correspondiente al proceso electoral 2023 -2024 se asentó que su grado de estudios era “Licenciatura (Inconcluso)”.

Derivado de lo anterior dirigió un oficio donde pidió a la presidenta municipal aclarar de manera pública y documental la información, precisar si solicitó la corrección en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o mostrar el título que amparaba su grado de estudios, entre otras cosas.

La petición fue realizada el 30 de julio, como consta en el sello de la oficialía de partes del gobierno municipal de Cadereyta de Montes estampado en el oficio del ciudadano, quien decidió promover un amparo el 27 de agosto ante la falta de una respuesta a su petición de aclarar su grado de estudios.

El caso fue enviado a medios de comunicación locales por el ciudadano crítico del gobierno de Cadereyta, mismos que difundieron la discrepancia.

En respuesta, la presidenta municipal escribió en sus redes sociales el texto titulado: “Sobre el ‘Nado sincronizado´ acerca de mi título universitario”, donde reconoció que no se ha titulado.

“Me gradué de la Licenciatura en Educación por la UPN y no, no me he titulado. Yo jamás he dicho lo contrario y jamás me he ostentado como Licenciada. De hecho, en repetidas ocasiones he tenido que pedirle a la gente que no lo sabe que quite el título antes de mi nombre y que, por favor, escriban PresidentA, con A. Ningún documento escrito y firmado por mí tiene un título que no tengo, únicamente firmo con mi nombre”.

En su escrito, la presidenta la emprendió contra los medios que difundieron el tema.

“Absolutamente todas las notas que han salido están redactadas para hacer pensar que he mentido haciéndome pasar por Licenciada y que una jueza me está ordenando entregar mi título de inmediato, porque me he negado a hacerlo”, se quejó.

“… un fulanito solicitó esa información y como aún no se le ha respondido porque para hacerlo se deben cumplir procedimientos y plazos que seguramente no quiere esperar, según lo dicho por él mismo, metió un amparo”, justifico la presidenta municipal.

Ortega Vázquez aseguró que ella nunca le ha mentido al pueblo de Cadereyta, pero no explicó por qué la discrepancia entre la información difundida en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Instituto Electoral de Querétaro.

“Lamentablemente se la pasan lanzando calumnias, escándalos inventados, chismes y mentiras pensando que pueden engañar a nuestra sociedad, mientras la gente les observa segura de que, no importa cuánto se esfuercen, ustedes no volverán jamás”, sentenció.

Al amparo que promovió el ciudadano, la autoridad judicial le dio entrada y le pidió a la presidenta municipal rendir los informes correspondientes.

Proceso verificó que, en efecto, la información sobre el grado de estudios que es difundido en la Plataforma Nacional de Transparencia es de “licenciatura concluida”, mientras que la difundida en el Instituto Electoral es de “Licenciatura (Inconcluso)”.

La presidenta municipal de Cadereyta ha acusado en diferentes momentos a los medios de comunicación que han criticado su administración, atribuyendo su actuar a un mero interés económico.

Hace dos días, por ejemplo, escribió en su cuenta de Facebook: “Hay $381,221 razones por las que Acontecer “critica” tanto a nuestro gobierno” y “Voz y Testimonio, por su parte, tiene $208,800 razones para hacerlo. ¿Le seguimos?”.

Su escrito sobre la difusión que realizaron los medios de comunicación sobre su grado de estudio lo concluyó con las siguientes líneas:

“Qué pena siento por ustedes! ¡Qué pena siente nuestra gente por ustedes! Pasarán de noche por la vida de Cadereyta, directo al basurero de la historia”.

Tras su respuesta, el ciudadano que destapó el tema le aclaró en un video: “No es una cuestión de género, Astrid, a nadie le arde el rabo en Cadereyta, lo que estamos haciendo es exigirte la función como persona, como servidora pública para la que te contrataste, y para la que muchos cadereytenses votaron por ti, no es una cuestión de género”.

En su video, Fabela agregó un fragmento de una grabación donde, la ahora presidenta municipal, afirma: “Mi nombre es Astrid Ortega Vázquez soy maestra de preescolar en el municipio de Cadereyta…”.