Mueren dos personas por desplome de helicóptero en Tepetlixpa

TOLUCA, Edomex. (apro).- La Dirección de Protección Civil del Estado de México confirmó el deceso de dos personas por el desplome de un helicóptero en el paraje Las Palmas, municipio de Tepetlixpa, ocurrido alrededor de las 15:00 horas de este martes.

El grupo de rescate aéreo Relámpagos indicó que el accidente aéreo ocurrió en los límites de Cuijingo, Morelos, y los municipios mexiquenses de Ozumba y Tepetlixpa.

A causa del impacto, la aeronave prácticamente quedó deshecha; en un primer momento se asoció a la Fundación Ángel Flight México, quien emplea este tipo de unidades para el traslado de pacientes en estado crítico.

Sin embargo, la asociación aclaró que el helicóptero siniestrado no es de su propiedad, pues actualmente no cuenta con aeronaves propias. “Todas nuestras operaciones de traslado se llevan a cabo en aeronaves rentadas mediante el apoyo invaluable de donativos y la solidaridad de empresas y aliados estratégicos”, precisó.

Ángel Flight indicó que el Airbus EC-130 B4, matrícula XA-QST, no se encontraba realizando ninguna operación de su organización al momento del accidente, si bien forma parte de una empresa operadora de taxi aéreo que siempre ha colaborado con los traslados de pacientes en estado crítico.

Posteriormente, trascendió que la unidad, que se estima provenía de Iguala, Guerrero, y se dirigía a la Ciudad de México (Cdmx), es propiedad de la empresa Heliamérica México S.A. de C. V., quien brinda servicios de transporte aéreo de taxi y carga, mantenimiento y reparación de aeronaves, y se dedica al adiestramiento en el ramo de la aviación. Sin embargo, la compañía no se ha pronunciado.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas fallecidas en la zona de los volcanes (Popocatépetl e Iztaccíhuatl), cerca de la carretera Amecameca-Cuautla.

En las próximas horas se prevé su traslado al Servicio Médico Forense con el propósito de esclarecer los motivos de su deceso. Paralelamente, las autoridades investigan las causas del desplome ocurrido en una zona rural.