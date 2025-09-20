Cambian a director del penal de Culiacán; van cuatro en 2025

CULIACÁN, Sin. (apro).- El penal de Aguaruto, en la capital del estado, tiene nuevo relevo en su dirección, que ahora será ocupada por Cristóbal Amadeo Domínguez en relevo de Julio César Pineda.

El cambio ocurre desde este 18 de septiembre, sin embargo, aún no ha sido hecho oficial por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), aunque fuentes de la dependencia lo confirman.

Este es el cuarto cambio en 2025 en una de las prisiones más conflictivas en el país, que ha tenido por lo menos 20 cateos en su interior y en todos ellos se han asegurado armas, drogas y equipo de radio y comunicación satelital.

El primer relevo en 2025 se dio en febrero con la llegada de Adrián Zepeda Arenas, quien fue sustituido en junio de este año por José Israel López Escandón después de una riña que dejó saldo de un reo asesinado y tres más heridos.

El siguiente relevo llega ese mismo mes con Julio César Pineda Arriaga tras una nueva riña.