Desaparece maestra de preescolar en Michoacán; localizan su vehículo en Guanajuato

La maestra de preescolar, Abril Zamora Ruiz, desaparecida desde el 17 de septiembre del presente. Foto: Especial

MORELIA, Mich., (apro) .- Desde el pasado miércoles 17 de septiembre se encuentra desaparecida la maestra de preescolar Abril Zamora Ruiz, de 35 años, en el municipio de Álvaro Obregón, por lo que habitantes de ese lugar se sumaron este sábado a las labores de búsqueda.

De acuerdo con la Alerta Alba, emitida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la mujer fue vista por última vez a las 01:16 horas del día de los hechos, en la localidad de Álvaro Obregón, “desconociéndose desde ese momento su paradero, por lo que se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de un delito”.

Al desaparecer, la docente vestía blusa con lentejuelas color verde y pantalón de mezclilla color azul marino.

Ficha de búsqueda de Abril Zamora Ruiz. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Al día siguiente, el jueves 18, fue localizado el automóvil de la maestra en la localidad de El Calvario, perteneciente al municipio de Acámbaro, Guanajuato.

Ese mismo día, a través de su espacio en la red social Facebook, el presidente municipal de Álvaro Obregón publicó el siguiente mensaje: "Se esta trabajando en coordinación con el Estado, la Guardia Nacional y la Fiscalía en busca de Abril, estamos orando para que aparezca con bien, si alguien tiene alguna información favor de compartirla".

Convocados a través de las redes sociales, decenas de lugareños se concentraron este sábado frente al edificio de la Presidencia Municipal, donde se organizaron grupos y rutas de búsqueda.

Con consignas como “Hoy por ella, mañana por ti” y “Viva se fue, viva la queremos”, los voluntarios iniciaron la jornada en busca de dar con el paradero de la educadora.