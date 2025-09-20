Detienen a banda que entregaba avisos de extorsión en mercado de Tijuana

Mensaje de extorsión entregado a comerciantes de mercados en Tijuana. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Un grupo de personas que entregaban aviso de extorsión a comerciantes de un mercado sobreruedas, en el que incluso adelantaban que sus “trabajadores” repartirían droga en el lugar, fue detenido por la policía municipal de Tijuana.

La detención fue dada a conocer el pasado miércoles 17 de septiembre, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, en torno a tres hombres y una mujer, quienes operaban en la colonia Alemán, en dicha ciudad fronteriza.

“Buenos días queridos colegas: se les informa que se estará haciendo un cobro de piso por cada cuadro que se instale en el sobreruedas. También se les da a conocer que pondremos a nuestros trabajadores a repartir droga en varios puntos en el mercado. El pago se hará con los coordinadores. De no hacerlo, mandaremos a nuestros trabajadores”, según el mensaje entregado.

Mensaje de extorsión entregado a comerciantes de mercados en Tijuana. Foto: Especial.

En las copias que estas personas presuntamente repartían, también se refieren ubicaciones como “Mercado Alemán, Soler, Herrera, Los Altos, La Villa, Mirador, La Obrera”, además de la firma “Los del Cerco CJNG”, en referencia, supuestamente, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades locales indicaron que se trasladaron al lugar debido a una denuncia anónima hecha al número de emergencia 911.

En el operativo de búsqueda, los policías identificaron a cuatro personas e incluso detectaron que portaban un arma de fuego; estos son: Cruz Enrique “N”, Jade “N”, Jacobo “N” y René Ovidio “N”.

Los tres presuntos responsables del delito de extorsión en mercados de Tijuana. Foto: Especial.

Tras esto, la y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora para iniciar el proceso correspondiente y solicitar las sanciones apropiadas ante la autoridad judicial.