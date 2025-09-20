Ejecutan más órdenes de aprehensión contra policías municipales en Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- Otros cinco policías, ahora del municipio de Francisco I. Madero, fueron detenidos por delitos relacionados con el narcomenudeo y tres más renunciaron al estar implicados en este tipo de actividades ilícitas.

Las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos al Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado.

Entre los detenidos se encuentra una mujer identificada como Alondra “N”, así como William “N” y Néstor “N”.

La Secretaría de Seguridad Púbica del estado pidió al presidente municipal, el morenista Félix Ramírez Hernández, la baja inmediata de los elementos, mientras que trascendió que las autoridades de Francisco I. Madero detuvieron a otros dos policías y tres más renunciaron.

La semana pasada, las autoridades estatales informaron de la detención de cuatro personas en el municipio de Parras de la Fuente, de los cuales tres de ellos también eran policías.

Martín “N”, Anastacio “N” y Sergio “N” quedaron a disposición del Ministerio Público junto con el civil Francisco “N”, al relacionarlos con la venta de droga y avisar de los operativos que se desarrollan en la zona por parte de las autoridades estatales y federales contra el narcomenudeo y huachicol.

A estos elementos se les encontró diversas porciones de drogas con fines de comercialización, la cual realizaban desde tiempo atrás.