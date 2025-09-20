Ejidatarios de Carrizalillo recurren a Sheinbaum ante violaciones de minera Equinox Gold

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Autoridades agrarias del ejido Carrizalillo entregaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras la presentación regional de su Informe de Gobierno en Chilpancingo, para denunciar “la violación flagrante a los derechos humanos y ambientales que ejerce (…) la empresa canadiense Equinox Gold”.

Los integrantes de la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo destacaron que, después de más de cinco meses de mantener un campamento frente a la entrada de la mina Los Filos, el viernes fueron visitados por funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Procuraduría Agraria (PA).

Los ejidatarios agregaron que durante la visita de los funcionarios de Semarnat, Profepa y PA, Ileana Villalobos Estrada, Gabriela Ortiz Merino y Wolfgang Rodolfo González Muñoz, respectivamente, no solamente pudieron observar que los trabajos de la minera canadiense están destruyendo una zona reforestada, sino que confirmaron que se realizan de manera ilegal.

“Las personalidades que nos visitaron ratificaron lo que ya sospechábamos: la empresa engaña a Xochipala y Mezcala haciéndoles creer que ya disponen de los permisos correspondientes, mismos que no existen, por lo tanto, se refuerza lo que siempre hemos manifestado: la empresa actúa de forma ilegal, viola derechos ambientales y humanos e intenta burlarse de las instituciones ambientales y agrarias de nuestro gobierno”, denunciaron los ejidatarios de Carrizalillo.

De acuerdo a los ejidatarios, los funcionarios federales “ratificaron el desastre ambiental en el que desde hace meses está incurriendo la empresa Equinox Gold”, constatando la destrucción de sus parcelas “inservibles para producir alimentos, además de observar la maquinaria de barrenación trabajando en el naciente proyecto de exploración del “Nuevos Filos”, ubicado en las comunidades de Xochipala y Mezcala, que aceptaron las condiciones depredadoras de la minera, y que no cuenta con permisos ambientales para su operación.

En el comunicado denunciaron que, durante la visita de Sheinbaum a Chilpancingo, el secretario de Gobierno de Evelyn Salgado, Francisco Rodríguez Cisneros, intentó impedir que los ejidatarios entregaran a la mandataria la documentación que evidencia las anomalías en las que incurre la empresa canadiense, “mostrando de nuevo servilismo a favor del despojo gestado por la empresa”.

El documento fue firmado por el presidente del Comisariado Ejidal, José Luis Rodríguez Saldaña; la secretaria del Comisariado, Nancy Oliva Guzmán Vuelvas; José Peña Celso, tesorero el Comisariado, y Lucas Valdés Peña, presidente del Consejo de Vigilancia.

Los ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, se instalaron en plantón frente a la entrada de la mina Los Filos luego de que la empresa canadiense, representada en México por Hugo Vergara, pretendiera disminuir en al menos 60% la renta de las parcelas y compartir con las comunidades de Xochipala y Mezcala los montos de beneficios sociales.

Estos últimos fondos fueron un logro de la lucha de los habitantes de Carrizalillo, al exigir resarcimiento de daños ante la proliferación de enfermedades vinculadas a la acumulación de metales pesados en la sangre entre la población del Ejido.

Ante la negativa de los ejidatarios de aceptar las condiciones de Equinox Gold para renovar un nuevo contrato de arrendamiento de sus tierras, exigieron el cumplimiento del convenio que venció el 31 de marzo, que establece el resarcimiento total de las parcelas, que originalmente eran usados para cultivo de diferentes productos y para pastizales.