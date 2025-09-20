Fiscalía va por más funcionarios de Tabasco ligados a La Barredora de Hernán Bermúdez

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Con la prisión preventiva dictada a Hernán Bermúdez Requena por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, la Fiscalía de Tabasco ha ampliado las investigaciones a más funcionarios que estarían involucrados con La Barredora, cártel cuyo liderazgo las autoridades le achacan al allegado al senador Adán Augusto López Hernández, quien lo nombró, siendo gobernador, secretario de Seguridad en 2019.

El titular de la FGET, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, admitió que las pesquisas se han extendido a servidores públicos que pudieron estar coludidos con Bermúdez Requena.

El fiscal tabasqueño aseguró que se han iniciado las indagatorias contra actores vinculados a La Barredora.

Un juez local le dictó prisión preventiva al exsecretario de Seguridad por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés; esta carpeta es independiente a la que lleva la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con Vázquez Landero, el exlíder policiaco originario de Yucatán podría enfrentar hasta 158 años de prisión por los delitos que se le imputan, si un juez local encuentra responsable y lo condena.