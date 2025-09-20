Hallan muerto a coordinador operativo de Pemex; desapareció cuando se dirigía a Xalapa

José Luis García, trabajador de Pemex hallado muerto luego de haber sido reportado como desaparecido. Foto: Especial

XALAPA, Ver (apro) .- José Luis García Morales, un coordinador operativo de Pemex adscrito a la subdirección de salvaguarda estratégica de la petrolera, fue hallado muerto luego de desaparecer el pasado 1 de septiembre.

La Comisión Estatal de Búsqueda activó la ficha de desaparición el 1 de septiembre, cuando García Morales salió de su oficina en Boca del Río rumbo a Xalapa y ya no se supo más de su ubicación.

Sus familiares también lanzaron una alerta en redes sociales para su búsqueda y este fin de semana se reportó que fue hallado sin vida y la camioneta en que viajaba fue hallada cerca de Xalapa.

De acuerdo con los datos de sus familiares, García Morales estaba en un cargo de seguridad, había sido sargento de la Marina y se había desempeñado en áreas de seguridad.

Hasta el momento ninguna autoridad ha informado detalles sobre este hallazgo.