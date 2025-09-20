Jornada violenta en Veracruz: matan a agente, atacan base policiaca y hallan restos humanos

XALAPA, Ver (apro) .- Veracruz registró este sábado una jornada de violencia con el asesinato de un agente de tránsito en Espinal, una persona asesinada en Tihuatlán, un ataque armado contra una base policiaca en San Juan Evangelista, el hallazgo de una camioneta calcinada con restos humanos en la región montañosa central.

Tránsito asesinado

La tarde de este sábado, un ataque armado contra agentes de tránsito estatales en un sitio de taxis de la comunidad de Establadero, municipio de Espinal al norte de Veracruz, dejó como saldo un elemento muerto y otro herido.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores viajaban en una motocicleta y dispararon contra los agentes que se encontraban junto a su unidad. El lesionado fue trasladado a un hospital, mientras que el área fue asegurada por la Policía Estatal.

Agentes ministeriales iniciaron las investigaciones y se desplegó un operativo en la Sierra del Totonacapan para localizar a los responsables. Estos hechos se suman a episodios recientes de violencia en la zona, como el asesinato del excandidato de Morena en Coxquihui, Ramón Valencia, y ataques contra el alcalde electo Lauro Becerra.

En el municipio de Tihuatlán, también al norte del estado, un hombre fue hallado asesinado en la colonia Lomas Verdes.

Ataque armado en San Juan Evangelista

En la zona sur del estado, un comando armado atacó a balazos el módulo de la Policía Municipal en la comunidad de San Juan Evangelista durante la mañana del sábado.

Los agresores se desplazaban en dos camionetas, desde las cuales dispararon contra las instalaciones de seguridad. No se reportaron personas lesionadas.

Hallan camioneta calcinada en Zongolica

En la zona centro, sobre la carretera estatal Zongolica–Mixtla de Altamirano, fue localizada una camioneta totalmente calcinada con restos humanos en su interior.

Una llamada al número de emergencias alertó a las autoridades sobre el vehículo abandonado en un paraje aislado.

El área fue resguardada y la Fiscalía Regional de Justicia, junto con peritos criminalistas, realizó el levantamiento de los restos, que fueron trasladados al Semefo de Orizaba para determinar la identidad.