Matan a director del Deporte de Huitzilac en ataque armado

MORELOS (apro) .- Carlos Alberto Eslava Dávila, director del Deporte de Huitzilac y sobrino del alcalde César Dávila, perdió la vida la noche del viernes 19 de septiembre, luego de ser baleado junto a su padre, en un hecho que las autoridades investigan.

Huitzilac es un municipio limítrofe con la Ciudad de México y se encuentra a 16.1 kilómetros de Cuernavaca, la capital de Morelos.

El ataque ocurrió después de las 19:30 horas, cuando Eslava Dávila viajaba en un vehículo Nissan Versa azul en compañía de su padre. Hombres armados los interceptaron sobre la avenida Cuernavaca, frente a la iglesia del Centro, y dispararon varias veces contra el vehículo.

El padre del funcionario fue auxiliado por paramédicos, mientras que Eslava Dávila fue encontrado minutos después sobre la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de Santa María Ahuacatitlán, con múltiples heridas de bala. Pese a ser trasladado a un hospital, murió poco después.

De acuerdo con fuentes consultadas, se trató de un ataque directo.

Previo a este homicidio, se registraron dos hechos violentos: en el poblado de Tres Marías, un hombre fue asesinado a plena luz del día a balazos en el crucero principal de la zona. La noche del jueves, un hombre de aproximadamente 50 años fue asesinado a balazos dentro de un taller de bicicletas en el mismo poblado.

Presidente municipal de Huitzilac lamenta la pérdida de su director del Deporte

El presidente municipal de Huitzilac, César Dávila Díaz, lamentó la muerte de Carlos Alberto Eslava Dávila, conocido como “Chon” y director del Deporte del municipio.

César Dávila, presidente municipal de Huitzilac lamenta fallecimiento del director del Deporte en esa entidad. Foto: Especial.

Dávila Díaz, quien llegó al poder gracias a Movimiento Ciudadano, reconoció en un mensaje publicado en sus redes sociales la labor de Eslava Dávila en la promoción del deporte y la formación de nuevas generaciones. “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Carlos Alberto Eslava Dávila, director del Deporte Municipal”, escribió.

El presidente municipal destacó que su partida deja un vacío en el equipo de trabajo y en la comunidad. “Su entrega y pasión inspiraron a muchos jóvenes a seguir sus sueños”, señaló, y subrayó que su labor contribuyó a fortalecer la cohesión social en Huitzilac.

César Dávila, presidente municipal de Huitzilac lamenta fallecimiento del director del Deporte en esa entidad. Foto: Especial.

Aunque la publicación oficial habla de un fallecimiento, usuarios en redes sociales han señalado que se trató de un asesinato, enfatizando la gravedad del hecho y la necesidad de una investigación.

Dávila Díaz expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, y aseguró que el legado de Eslava Dávila continuará en los programas deportivos del municipio: “Vivirás en cada niño, joven y adulto que encontró en el deporte una oportunidad de superación gracias a su esfuerzo”.

Huitzilac ha sido escenario de una cadena de crímenes recientes, entre ellos:

Un funcionario de Protección Civil, Mercados y Vía Pública, asesinado en un autolavado, previo al homicidio de Eslava Dávila.

Carlos Alberto Eslava Dávila, director del Deporte.

Alejandro Mancilla Cueto, secretario general del Ayuntamiento.

Luis Mancilla Cueto, excomisariado de Bienes Comunales y hermano de Alejandro Mancilla, asesinado en mayo.

Un candidato de Nueva Alianza y su hijo, involucrados en campañas locales.

Alexis “N”, alias “El Mariachi”, presunto líder criminal, ejecutado frente a la presidencia municipal el 25 de mayo, donde también resultaron heridas dos personas.

Hernán García Villegas, excandidato a la alcaldía, cuyo cuerpo fue encontrado en julio en un barranco de las Lagunas de Zempoala.

En mayo de 2024, una masacre en el barrio de San Juan dejó al menos ocho muertos y varios heridos, tras un ataque armado contra un depósito de cerveza.

En paralelo, las autoridades han realizado detenciones y aseguramientos en Huitzilac, incluyendo narcolaboratorios, bodegas de huachicol, aserraderos clandestinos y propiedades vinculadas con actividades delictivas. Entre los arrestados destacan:

Luis Noé “N”, alias El Bretón, y Marcos “N”, conocido como "Matute" o "Guiri-Guiri", vinculados con el secuestro de la chef Zahie Téllez, jueza del programa MasterChef, y de su esposo.

Un hombre apodado “El Marino”.

Fuentes policiales señalaron que estos operativos y detenciones han derivado en agresiones directas a funcionarios públicos. Destacaron que las recientes detenciones han provocado un “reacomodo violento” en el municipio, con incremento de ataques contra servidores públicos.

A pesar de la presencia de fuerzas federales, la violencia persiste en Huitzilac. A principios de agosto, durante una marcha por la paz, el alcalde César Dávila reconoció que el municipio está rebasado y solicitó apoyo urgente de los gobiernos estatal y federal.

La Fiscalía General del Estado de Morelos ya inició la carpeta de investigación por el asesinato de Carlos Alberto Eslava Dávila, pero hasta el momento no hay personas detenidas.