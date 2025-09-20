Rescatan a dos hombres con signos de tortura en Hermosillo; hay cinco detenidos y dos son menores

Autoridades de Sonora llevan a cabo operativo en el que encontraron a dos hombres privados de la libertad y con signos de tortura. Foto: Redes sociales

HERMOSILLO, Son., (apro) .- Dos hombres fueron rescatados del cautiverio en el que se encontraban en un domicilio de la colonia Olivares, en la zona céntrica de Hermosillo, Sonora. Habían sido privados de la libertad y sometidos a tortura, según el estado en el que fueron hallados. Entre los detenidos hay dos menores de edad.

“La acción, derivó de la actuación de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes aproximadamente a las 10:45 horas de este día, se encontraban en un recorrido de vigilancia rutinario en la esquina de las calles Jesús Siqueiros y Manuel L. Loaiza, de la colonia Olivares, donde se observó a un sujeto portando un arma de fuego, por lo que de inmediato se le intervino cuando se encontraba por fuera de un domicilio”, informó la fiscalía de Sonora tras el procesamiento de la escena.

Momentos después se disparó un arma al interior del lugar, por lo que se activó un “código rojo” al que respondieron policías estatales, y fuerzas federales, como la marina. Las dos víctimas, un hombre de 22 años y otro de 28, tenían quemaduras y desprendimiento de uñas, según reportes de medios locales. La autoridad comunicó que fueron trasladados a un hospital, donde se encuentran estables.

Los detenidos “en flagrancia” fueron un hombre de 45 años, uno de 22, otro de 19 y dos menores de edad de 16 y 17 años, quienes ya son investigados por privación ilegal de la libertad, lesiones y portación de arma de fuego. El domicilio se mantiene bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones.

Situaciones como esta se han vuelto más comunes en Hermosillo este año, según indican las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas señalan que durante los primeros 7 meses de 2024 se habían iniciado 75 carpetas de investigación por presuntos homicidios dolosos; 73 por delitos contra la libertad personal y 207 por lesiones dolosas. Para este año, en cambio, los homicidios ascienden a 108; los delitos contra la libertad a 147 y las lesiones a 334 casos.

Esta situación tiene su contraparte a escala estatal al tratarse de los delitos contra la libertad personal que se expresa en un alza de 45 por ciento. Mientras que de enero a julio de 2024 se abrieron 373 investigaciones, este año sumaban, al mismo corte, 540.

Esto se entiende debido a que en Nogales, Cajeme y Caborca se encuentra la misma tendencia relacionada con delitos como el secuestro, aunque en Guaymas y San Luis Río Colorado se observa lo opuesto. Los dos casos extremos son el de Caborca, donde un aumento de 219% en las carpetas por delitos contra la libertad llevó al inicio de 51 investigaciones, y el de Guaymas, donde de 21 casos del año previo, se pasó a 14 hasta el julio pasado.