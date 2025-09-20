Se registran brotes de violencia y narcomanta durante gira de Sheinbaum por Tabasco

La presidenta Claudia Sheinbaum en Tabasco, con motivo de los informes de gobierno para cada estado. Foto: Presidencia de la República

VILLAHERMOSA, Tab., (apro) .- Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Tabasco, se dieron algunos brotes de violencia en diversos puntos de la capital Villahermosa, como una narcomanta dirigida a ella, en la que un grupo criminal acusó a mandos policiacos de estar coludidos con la delincuencia.

La mandataria nacional realizó una gira de trabajo por la entidad, en la que aseguró que se recuperó la inversión en obra pública en Tabasco, e indicó que se construye el Tren Interoceánico con un ramal hacia la refinería de Dos Bocas.

De la misma manera dio a conocer que se construirán 60 mil viviendas para personas de escasos recursos, así como que 71 mil familias se verán beneficiadas con la reducción de sus deudas del Infonavit.

En el contexto de la visita presidencial se registraron hechos aislados de violencia, como la quema de un vehículo en la avenida César Sandino.

Asimismo, en la colonia Las Gaviotas se dejó una cartulina con un mensaje dirigido a Sheinbaum Pardo. En el texto dirigido a la mandataria federal, un grupo criminal acusó a los mandos policiacos Irving de Jesús Jiménez y Jesús Juárez de estar relacionados con grupos criminales.

Mientras elementos de Protección Civil del Estado atendieron el incendio, se reportó además que fueron tiradas ponchallantas sobre la avenida Luis Donaldo Colosio.

Durante este día surgió la versión en redes sociales de que había sido aprendido el excomisionado de la Policía Estatal, José del Carmen Castillo, "La Rana", a quien un juez federal de la Ciudad de México le giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

"La Rana" fue encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras la renuncia, el 5 de enero de 2024, de Hernán Bermúdez Requena.

El excomisionado era subalterno de quien ahora es señalado por las autoridades como cabecilla de La Barredora. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, ni negó ni confirmó la información. "Hay que esperar (…), más adelante vamos a dar la información”, dijo el funcionario.