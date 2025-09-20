Tormentas derriban un puente de la autopista costera de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Las intensas lluvias registradas la tarde y noche del viernes provocaron el colapso del puente Tablazón 1, ubicado sobre la autopista costera a la altura de la comunidad de Ulapa, en el municipio de Mapastepec, informó la Secretaría de Protección Civil de Chiapas.

El desplome de esta infraestructura obligó al cierre total del tránsito vehicular en la vía que conecta a los municipios de Mapastepec y Tapachula, afectando también a otras demarcaciones de la región Costa y la región del Soconusco.

“Se trabaja en la búsqueda de rutas alternas para mantener comunicadas a las comunidades costeras y principalmente a los municipios de Mapastepec y Tapachula en lo que se restablece la comunicación habitual”, señaló la dependencia en un comunicado.

Colapsa el #PuenteSanNicolás en #Mapastepec #Chiapas. Las intensas #Lluvias provocan también el cierre de la #CarreteraCostera en el tramo de ese municipio a #Tapachula. El sistema estatal de #ProtecciónCivil @pcivilchiapas coordina la atención y seguimiento en las zonas… pic.twitter.com/TTBUEZUZxt — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) September 20, 2025

Personal de Protección Civil se encuentra en la zona informando a conductores que viajan hacia Tuxtla Gutiérrez o Tapachula sobre la interrupción de la vía, recomendándoles regresar a sus hogares o buscar rutas alternas.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que el Sistema Estatal de Protección Civil trabaja en la atención de las zonas afectadas. “El objetivo es recuperar la comunicación en las vías que presentan cierres parciales”, afirmó.

Dijo que se coordinan acciones para habilitar rutas alternas que permitan restablecer la conectividad en la ruta costera y garantizar la seguridad de la población. “A todas y todos les pido seguir las indicaciones de la Guardia Nacional y Protección Civil que ya se encuentran en el lugar de los hechos”, expresó.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal también se dirigió a quienes esperaban asistir a un evento con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tapachula: “Sé que muchos venían con mucho entusiasmo, pero lo principal es salvaguardar su integridad”, comentó.

Debido al pronóstico de lluvias intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, Protección Civil estableció alerta amarilla para las regiones Soconusco, Istmo-Costa, Sierra Mariscal, Frailesca, Norte, De los Bosques y Tulijá Tseltal Chol.