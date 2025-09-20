Vinculan a proceso a dos hombres por el secuestro exprés de la chef Zahie Téllez en Huitzilac

MORELOS (apro) .- Un juez de control vinculó a proceso a Luis Noé “N”, alias El Bretón, y a Marcos “N”, conocido como “Matute” o “Guiri-Guiri”, por su presunta participación en el secuestro exprés de la chef Zahie Téllez, jueza del programa MasterChef, y de su esposo, ocurrido en noviembre de 2024 en el municipio de Huitzilac.

La resolución fue emitida durante una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec. Como parte de las medidas cautelares, el juez ordenó prisión preventiva para ambos imputados y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, la pareja circulaba a bordo de una camioneta por la autopista México-Cuernavaca, cuando fue interceptada y privada de su libertad de manera ilegal.

Tras las primeras diligencias, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) reunió elementos que permitieron identificar a los presuntos responsables y obtener una orden de aprehensión.

A principios de este mes, los ahora vinculados fueron detenidos en un operativo coordinado en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Miguel Ángel Urrutia Lozano, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la SEPRAC.

Días antes, habían sido asegurados, junto con otras 12 personas en la colonia Chamilpa, al norte de Cuernavaca, durante una acción derivada de una denuncia anónima por detonaciones de arma de fuego.

Luis Noé “N” se desempeñó como exdirector administrativo de la Policía Municipal de Huitzilac y también fue exencargado de Protección Civil en Cuernavaca, mientras que Marcos “N” era conocido por los alias mencionados.

Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que los presentó ante el juez, logrando su vinculación a proceso.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía recordó que, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del proceso, hasta que se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial.