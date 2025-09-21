“Chechito” fue baleado en panadería de Durango; el dueño lo utilizó para jugar “ruleta rusa”

GÓMEZ PALACIO, DGO.- Un juez sentenció a 17 años 6 meses de prisión a Uriel "N", coautor del homicidio de Sebastián, un adolescente de 14 años con autismo, ocurrido el pasado 6 de septiembre.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se registraron en la Panadería Durango, ubicada en la calle 5 de Febrero y Avenida Aldama, en el centro de Gómez Palacio, donde el menor, conocido cariñosamente como “Chechito”, trabajaba ocasionalmente.

Sebastián era conocido por las y los habitantes de este sector, en el que residía, y solía realizar mandados y labores ocasionales a sus vecinos para ayudar económicamente a su padre, con quien vivía y se encuentra incapacitado para trabajar.

Según su hermana, Leslie Salazar, este año no pudo ingresar a la secundaria debido a las carencias económicas que enfrentaba la familia.

Su hermana, quien ha emprendido una serie de acciones para exigir justicia y su abogado, Zuriel Rosas, informaron que aquel sábado, Sebastián acudió a la panadería para preguntar si requerían algo, ya que ese día no le correspondía laborar. En el lugar se encontraban Dante, Isaac y Uriel. Isaac y Uriel sometieron al joven, mientras Dante “N” jugaba a una especie de “ruleta rusa” con un arma de fuego.

“Dante tomó un arma, un revólver, metió una bala al revólver, giró el barril del revólver y apuntó al pecho del menor, le jaló el gatillo y lo falló, es decir, el tiro no salió y lo intentó hasta la tercera vez sin que saliera y en el cuarto, fíjate nada más a qué grado llegó el dolo, que hasta el cuarto intento fue cuando detonó el la bala”, dijo Zuriel Rosas a Proceso.

La bala se incrustó en el tórax de Sebastián y salió por la espalda, hiriendo también a Isaac. “Chechito” fue trasladado por Uriel a la Cruz Roja, pero llegó sin signos vitales, mientras que Isaac fue trasladado al Sanatorio San José donde permaneció hasta la celebración de la primera audiencia.

El pasado sábado 13 de septiembre Isaac “N” fue vinculado a proceso por un Juez de Control bajo la figura de coautoría en homicidio calificado con ventaja.

El juez decretó un plazo complementario de 60 días para la integración de la investigación y ordenó su traslado al Cereso de Durango, donde permanecerá en prisión. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de 20 a 50 años de prisión.

Este sábado 20 de septiembre, se celebró la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Uriel “N”, donde el juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado con ventaja.

Mediante procedimiento abreviado, Uriel "N" aceptó su responsabilidad y recibió una reducción de pena por no contar con antecedentes penales. La condena se estableció en 17 años y 6 meses de prisión, luego de aplicarse una reducción de un octavo sobre la pena mínima de 20 años que establece el Código Penal del Estado.

Dante "N", señalado como autor material del disparo, continúa prófugo, por lo que la Fiscalía General del Estado de Durango mantiene las labores de búsqueda y localización.

La familia del adolescente ha recibido acompañamiento de la comunidad, con marchas y vigilias en exigencia de justicia. Incluso, el abogado de la familia, Zuriel Rosas, los acompaña a petición de la alcaldesa Betzabé Martínez, luego de que la familia solicitara su apoyo. El asesor legal confirmó que continuarán el proceso legal hasta que todos los involucrados enfrenten a la justicia.

Las autoridades solicitaron a la población reportar cualquier información sobre el paradero de Dante "N" al número 618 137 36 61. La Fiscalía garantizó el anonimato de quienes proporcionen datos relevantes para la localización del prófugo.