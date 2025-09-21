Descubren pista de aterrizaje clandestina en Arcelia, Guerrero; aseguran aeronaves

Una de las aeronaves aseguradas. Foto: Facebook Fiscalía General del Estado de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Fuerzas federales y estatales catearon un inmueble en Arcelia, región de Tierra Caliente, donde hallaron una pista de aterrizaje clandestina, una avioneta, dos planeadores, así como cartuchos y casquillos.

Las aeronaves fueron trasladadas este domingo al aeródromo de Chilpancingo.

En Arcelia y la mayoría de los municipios de la Tierra Caliente opera la organización criminal La Familia Michoacana, lidereada por los hermanos Johny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, por quienes el gobierno de Estados Unidos de América ofrece una recompensa de 8 millones de dólares por información que lleve a su captura.

El viernes el gabinete de seguridad federal informó que en la víspera elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado (FGE) catearon en la colonia Reforma de Arcelia un inmueble donde hallaron una pista de aterrizaje y un hangar.

En el lugar fueron halladas una avioneta y dos planeadores.

La FGE detalló este domingo en un comunicado que la acción fue resultado del intercambio de información con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPGro).

“El 18 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la ejecución de una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Arcelia, presuntamente relacionado con actividades ilícitas”.

Insistió que la estrategia fue resultado del seguimiento puntual a labores de investigación e inteligencia que advertían sobre posibles operaciones irregulares en una zona rural de dicho municipio.

Durante la diligencia ministerial, las autoridades de seguridad y procuración de justicia aseguraron una aeronave tipo Cessna 182, dos aeronaves tipo Microlight, así como, diversos cartuchos y casquillos.

La avioneta tipo Cessna 182 está valuada entre 300 y 600 mil dólares, entre 5.5 y 11 millones de pesos mexicanos.

Mientras que el precio de los aviones ultraligeros oscila entre los 15 mil y 100 mil dólares, entre 276 mil y 1.8 millones de pesos.

El inmueble fue asegurado, mientras que las aeronaves fueron trasladadas este domingo por un convoy del Ejército al aeródromo de Chilpancingo.

En septiembre de 2022, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Ejército no había podido ingresar al municipio de Arcelia para instalar una base de operaciones debido a que pobladores y transportistas, que forman la base social de La Familia Michoacana, se lo habían impedido.

En abril de 2023, seis alcaldes y dos alcaldesas, así como una diputada, un diputado local y un legislador federal encabezaron por tres días bloqueos carreteros en seis puntos de Tierra Caliente para protestar contra decomisos de propiedades y automóviles de lujo a supuestos integrantes de La Familia Michoacana por parte de la Fiscalía de Guerrero.

Uno de los bloqueos fue encabezado por la presidenta municipal de Tlalchapa, la morenista Tania Mora Eguiluz, quien repite en el cargo.

Su mamá María Guadalupe Eguiluz Bautista, exalcaldesa, ahora es diputada local plurinominal y su hermana Celeste Mora Eguiluz, exdiputada local, es diputada federal, ambas de Morena.

La familia Mora Eguiluz que por más de 20 años mantiene el control político de Tlalchapa en la Tierra Caliente, pertenece al círculo cercano de la gobernadora Evelyn Salgado y su padre Félix Salgado Macedonio.

El papá de la alcaldesa y jefe de la familia Mora Eguiluz es Martin Mora Aguirre, exalcalde, exdiputado local, exdiputado federal y exdirigente estatal del PRD.

Actualmente Mora Aguirre pertenece al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero donde es titular de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política.

Desde esa posición el conocido cacique de Tlalchapa encabeza la formación ideológica de las bases de Morena en esta entidad.